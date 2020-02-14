Telegram обновил раздел «Люди рядом»

Мессенджер Telegram представил обновленную версию приложения ко Дню святого Валентина. Теперь найти общие воспоминания стало проще благодаря переработанным профилям, мгновенному доступу к общим медиафайлам и новым способам просмотра изображений и видео. А все цифровые экстраверты, найдут новые способы подружиться при помощи обновленного раздела «Люди рядом».

Переработанные страницы профилей позволяют быстро просматривать фотографии, видео и ссылки, которыми пользователь поделился с друзьями. А пролистывать мультимедиа из чатов и профилей теперь можно с помощью касаний. Достаточно просто нажать правую или левую сторону изображения, чтобы листать вперед и назад.







Обновление «Люди рядом» 2.0 может помочь пользователям встретить новых друзей или организовать встречу в последний момент ко Дню Святого Валентина.

Достаточно зайти в Контакты → Найти людей рядом, чтобы увидеть пользователей Telegram в этом районе. Можно нажать «Показать меня», чтобы присоединиться к ним и показать свой профиль окружающим. Так другие пользователи смогут увидеть и отправить сообщение пользователю, даже если он уйдет со страницы или закроет приложение.







Если настроения для приключений больше нет, достаточно нажать «Не показывать меня», чтобы снова скрыть свое устройство.

Скачать обновленную версию Telegram для Android и для iOS.

Отметим, что сегодня соцсеть ВКонтакте также представила спецпроекты ко Дню святого Валентина, позволив своим пользователям тайно признаваться друг другу в симпатии.