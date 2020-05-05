Telegram не сможет выдать инвесторам криптовалюту Gram в 2021 году

Telegram отозвал свое предложение о выплате 110% инвестиционных вложений в TON в криптовалюте Gram через год. Инвесторы блокчейн-платформы уже получили соответствующие сообщения.

В письмах к инвесторам не из США компания Павла Дурова объясняет, что из-за регуляторных рисков не сможет выполнить данного ранее обещания выдать им криптовалюту даже через год:

«К сожалению, основываясь на недавних обсуждениях с соответствующими органами власти и нашим адвокатом, мы приняли трудное решение не использовать вариант, связанный с Gram или другой криптовалютой, из-за неопределенного отношения соответствующих регулирующих органов».

Но компания все еще рассматривает возможность заключить с инвесторами альтернативную сделку. Шанс участвовать в ней получат только инвесторы, которые не являются гражданами США и находятся за их пределами.

Команда Павла Дурова попросила всех неамериканских инвесторов подтвердить свою юрисдикцию до 17:00 по лондонскому времени во вторник, 5 мая, а затем прислать подписанные документы до 11 мая.

Напомним, первоначальное предложение Telegram, сделанное в конце апреля, давало неамериканским инвесторам возможность забрать 72% вложений деньгами, или подождать год и получить свою долю в Gram или в деньгах в размере 110% вложений.

У инвесторов из США есть только один вариант — забрать 72% процента сделанных инвестиций прямо сейчас.

