Telegram реализовал возможность редактирования видеозаписей

В 2015 году в Telegram появился уникальный для мессенджера фоторедактор, позволяющий улучшать качество фотографий и добавлять на них рисунки, стикеры и текст. С сегодняшнего дня этот редактор также позволяет обрабатывать видео и размещать анимированные стикеры на видеозаписях и фотографиях.







Редактор видеозаписей позволяет автоматически улучшить качество изображения — или же вручную отрегулировать яркость, насыщенность и другие параметры, а также наложить текст или добавить рисунок.

При рисовании на фотографиях или видеозаписях также теперь можно увеличить масштаб, чтобы точнее подправить себе макияж или пририсовать другу идеальные усы.

Новая версия приложения позволяет добавить анимированные стикеры на любую фотографию или видеозапись. Благодаря этой функции, можно легко посадить на пирожное веселую вишню. Если добавить анимированный стикер к фотографии, она автоматически отправится как GIF-анимация:

Подробнее об этих и других улучшениях новой версии Telegram, а также о нововведениях для Android можно почитать здесь.

Напомним, в мае официальный сайт Telegram получил обновленный интерфейс. Скриншоты мобильных версий для iOS и Android стали анимированными, а ориентироваться по техническому и новостному контенту сайта стало удобней и проще.