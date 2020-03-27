Автор: Питер Мейерс (Dr. Peter J. Meyers) – научный сотрудник Moz.

Следующие несколько месяцев станут неизведанной территорией для всех нас, и принесут серьёзные проблемы как для традиционных, так и интернет-компаний. Многие ecommerce-сайты уже сейчас сталкиваются с уникальной ситуацией, и выглядит это примерно так:

На скриншоте выше – блок с результатами из Staples.com, который выводится при поиске санитайзера для рук, и это лишь часть первой страницы.

В настоящее время такие результаты представляют проблему для каждого крупного интернет-магазина.

Хотя в обычных условиях есть много способов решить вопрос с отсутствующими на складе и снятыми с производства товарами, текущая ситуация имеет свою специфику:

Несколько похожих товаров отсутствуют на складе одновременно;

Ритейлеры могут не знать, когда они снова появятся в наличии;

Эти товары могут отсутствовать в течение долгого времени;

Спрос высок и очень важно, чтобы страницы по-прежнему появлялись в поисковой выдаче.

С точки зрения SEO важно, чтобы эти страницы продолжали ранжироваться. Однако в краткосрочной перспективе такой опыт является фрустрирующим для потребителей и может приводить к их уходу на другие сайты.

Является ли это проблемой технического SEO?

Краткий ответ: не совсем. Мы хотим, чтобы эти страницы продолжали показываться в результатах поиска, но в краткосрочной перспективе они не очень полезны.

Давайте пройдёмся по обычному набору инструментов для таких ситуаций, чтобы понять, что применимо в данном случае.

Вариант #1. 404 (Not Found)

Здесь всё просто: не настраивайте код ответа сервера 404 для этих страниц. Эти товары вернутся на склад, и вы захотите их продать. Более того, когда они вернутся, вам нужно будет действовать быстро. Если вы удалите страницу, а потом попытаетесь её вернуть (и так несколько раз), то Google нужно будет потратить много времени на то, чтобы согласовать эти сигналы. Другими словами, к тому времени, когда страница начнёт ранжироваться, товара может уже опять пропасть из наличия.

Вариант #2: 301 (постоянная переадресация)

Этот вариант также не является оптимальным. Во-первых, данный товар по-прежнему существует, поэтому перемещать его куда-либо на постоянной основе нам не нужно. Во-вторых, отмена 301 редиректа может быть весьма времяёмким процессом. Поэтому, как и в случае ошибки 404, настроив переадресацию, мы можем сами себе создать проблемы.

Единственным исключением может быть ситуация, когда товар распродан, а производитель решил заменить его другим, похожим товаром. Например, у Acme Essentials закончился санитайзер для рук Mountain Fresh ёмкостью в 10 унций, и компания решила отказаться от этого товара и заменить его на аналогичный товар, но ёмкостью в 12 унций. В данном случае переадресация 301 будет вполне оправданным решением. Однако такие ситуации довольно редки.

Вариант #3. 302 (временная переадресация)

Этот вариант уже получше, но в данном случае мы по-прежнему сталкиваемся с проблемой сроков, если товар появится на складе в течение короткого периода времени.

Например, у вас закончились 10-унцевые санитайзеры Mountain Fresh от Acme Essentials, но на складе есть 10-унцевые санитайзеры Spring Breeze от Trapper Moe. Можно ли временно поменять первый товар на второй с точки зрения поиска? Возможно, и да, но представьте, как это отразится на пользовательском опыте. Если пользователи будут искать Mountain Fresh, а вместо этого будут видеть страницу со Spring Breeze, то это может отрицательно сказаться на показателях конверсии и отношении к сайту.

Вариант #4. Свойство ItemAvailability в разметке товаров

Вы можете использовать свойство ItemAvailability в разметке товаров. Для него доступны следующие значения: InStock (есть в наличии), InStoreOnly (только в магазине), OutOfStock (нет в наличии) и SoldOut (товар распродан).

Google может показывать эту информацию как часть поискового сниппета – например:

К сожалению, у этого подхода есть две проблемы. Во-первых, хотя пользователи могут оценить вашу честность, вряд ли вы захотите транслировать «Нет в наличии» в результатах поиска, когда остальные вообще ничего не указывают.

Во-вторых, остаётся актуальной проблема времени. Вы можете автоматизировать переключение с «В наличии» на «Нет в наличии» в реал-тайм режиме, но Google по-прежнему нужно будет сканировать и обновлять эту информацию, а для этого нужно время.

Неужели оптимального варианта нет?

Мы отклонили все эти варианты, поскольку на самом деле считаем, что данный случай не является проблемой SEO. Удаление или перенаправление страниц в нестабильной ситуации, когда товары могут появляться на складе и исчезать из наличия на ежедневной основе требует срочной реакции от Google, а рассчитывать на это рискованно.

Поэтому, если мы хотим, чтобы эти страницы по-прежнему индексировались и ранжировались, то нам нужно сделать так, чтобы они приносили пользу пользователям, а это уже проблема пользовательского опыта.

Вот пример того, как делать не следует:

Доставка недоступна, забрать товар в магазине тоже нельзя, но система автоматически выбирает этот вариант и предлагает его пользователю. Если пользователь всё же выбирает его, то попадает на страницу, где ещё раз говорится о том, что забрать товар из магазина нельзя. Здесь никакой ценности для посетителей из поиска нет.

Вот ещё один вариант, который на первый взгляд не сильно отличается, но при этом намного полезнее, чем первый:

Данный товар отсутствует по указанному адресу и недоступен для доставки, но он есть в наличии в другом магазине. Это не идеальный вариант, но в нынешних условиях – вполне жизнеспособный. А жизнеспособный вариант – это потенциальная продажа.

Ниже – подход, который даёт пользователям из поиска ещё один заслуживающий внимания вариант:

Это не самый привлекательный визуально шаблон, но кнопка «Notify Me» даёт пользователю мгновенную альтернативу. Чтобы получить уведомление, когда товар снова появится в наличии, ему достаточно ввести свой email-адрес.

Даже если пользователь не купит ничего в этом магазине сегодня, он может ввести свой email и сделать заказ позже, когда товар появится в наличии, а он будет искать доступную альтернативу.

На этой же странице имеется ещё одна опция, которая является удачным решением: выпадающее меню «Also available in» (Также доступно в…):

К сожалению, в данном случае во всех других магазинах товар также отсутствовал. Но если эту функцию настроить таким образом, чтобы она отображала только похожие товары в наличии, то можно будет повысить вероятность покупки.

В текущей уникальной ситуации, когда спрос значительно превышает предложение, пользователи гораздо более склонны обращать внимание на похожие товары.

Понятно, что эти функции требуют намного большего объёма работы, чем настройка нескольких 301 редиректов, но сейчас мы смотрим на ситуацию, которая может продолжаться недели и месяцы.

Небольшие улучшения, которые дают посетителям жизнеспособные варианты, могут принести тысячи долларов и также помогают поддерживать позиции ресурса в ранжировании.

А как быть с внутренним поиском?

Понятно, что варианты, описанные в первой части статьи, не являются идеальными для пользователей внутреннего поиска, но стоит ли временно исключать эти товары из отображения?

С точки зрения SEO это может быть сложно. Если вы заблокируете показ этих товаров, то вы также заблокируете внутренний ссылочный вес, что может повлиять на ваши позиции в ранжировании.

Кроме того, в итоге вы можете получить пустую страницу, которая не отображает ваш обычный ассортимент.

В данной ситуации есть два варианта, которые стоит рассмотреть (каждый из них будет требовать вложений):

1. Позвольте пользователям отфильтровывать те товары, которых нет в наличии

Обычно интернет-магазины не хотят скрывать товары. Они хотят, чтобы у пользователей создавалось впечатление о большом количестве товаров в наличии. Однако это не помогает, если все товары по факту отсутствуют.

Если ваши клиенты могут легко отфильтровывать те товары, которых нет в наличии, то это позволяет решить обе описанные выше проблемы:

Во-первых, посетители сначала увидят полный список и узнают, какие товары вы обычно поставляете.

Во-вторых, вы можете сделать фильтр недоступным для поисковых роботов, чтобы они продолжали передавать ссылочный вес по всем товарам.

2. Деприоритизируйте отсутствующие товары

Ещё один вариант – сдвинуть отсутствующие на складе товары вниз результатов внутреннего поиска. Это позволит пользователям видеть полный список, а также предоставит доступ поисковым роботам, но при этом выведет на первый план имеющиеся в наличии товары.

Так в чём же секрет?

Нам бы хотелось дать вам волшебный HTML-тег или строку .htaccess, которая бы решала эту проблему, но когда ситуация меняется каждый день или даже каждый час, то многие из наших лучших практик рушатся. Мы не можем применять обычные решения для неординарных проблем.

Мы считаем, что в данном уникальном случае самое важное с точки зрения SEO – это поддерживать позиции страницы, а для этого, вероятно, нужно оставить её в покое.

Любой технический трюк, который можно реализовать, теряет свой эффект в тот момент, когда на арену выходят поисковые роботы, а процессы повторного сканирования и кеширования страницы требуют времени.

Лучшее, что мы можем сделать в нынешней ситуации – это предоставить пользователям жизнеспособные варианты взаимодействия и поддерживать ценность страницы.

Такой подход требует дополнительных вложений, но они окупятся, а внесённые изменения продолжат приносить выгоды, даже когда мир вернётся к нормальной жизни.