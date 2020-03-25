Новые тесты в поисковой выдаче Google

Анна Бондарь -
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Англоязычные пользователи заметили, что Google проводит два новых теста, связанных с оформлением результатов поиска.

Разные цвета для кнопки «Ещё»

При поиске по запросам, которые приводят к показу блока с быстрым ответом и кнопкой «Ещё», пользователи начали видеть разные цвета этой кнопки: оранжевый, зелёный, коричневый, серый и др.

Есть мнения, что это не тест, а новая функция – одновременное использование разных цветов для этой кнопки.

Иконка в виде увеличительного стекла

Google также тестирует иконку в виде увеличительного стекла рядом с релевантными запросами в блоке «Вместе с… часто ищут».

Раньше в этом блоке уже была такая иконка, но потом Google её убрал. Теперь поисковик решил снова протестировать её добавление.

Напомним, что в феврале Google тестировал AMP-страницы в десктопной выдаче. Их сниппеты содержали лишь заголовок без описания и очень крупное изображение.

ИСТОЧНИКSearch Engine Roundtable
Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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