Новые тесты в поисковой выдаче Google

Англоязычные пользователи заметили, что Google проводит два новых теста, связанных с оформлением результатов поиска.
Разные цвета для кнопки «Ещё»
При поиске по запросам, которые приводят к показу блока с быстрым ответом и кнопкой «Ещё», пользователи начали видеть разные цвета этой кнопки: оранжевый, зелёный, коричневый, серый и др.
Есть мнения, что это не тест, а новая функция – одновременное использование разных цветов для этой кнопки.
Иконка в виде увеличительного стекла
Google также тестирует иконку в виде увеличительного стекла рядом с релевантными запросами в блоке «Вместе с… часто ищут».
Раньше в этом блоке уже была такая иконка, но потом Google её убрал. Теперь поисковик решил снова протестировать её добавление.
Напомним, что в феврале Google тестировал AMP-страницы в десктопной выдаче. Их сниппеты содержали лишь заголовок без описания и очень крупное изображение.
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