Новые тесты в поисковой выдаче Google

Англоязычные пользователи заметили, что Google проводит два новых теста, связанных с оформлением результатов поиска.

Разные цвета для кнопки «Ещё»

При поиске по запросам, которые приводят к показу блока с быстрым ответом и кнопкой «Ещё», пользователи начали видеть разные цвета этой кнопки: оранжевый, зелёный, коричневый, серый и др.

Looks like Google is testing different colors for their drop down buttons. cc: @rustybrick pic.twitter.com/5yWGxhLHSE — Brian Freiesleben (@type_SEO) March 24, 2020

Есть мнения, что это не тест, а новая функция – одновременное использование разных цветов для этой кнопки.

Иконка в виде увеличительного стекла

Google также тестирует иконку в виде увеличительного стекла рядом с релевантными запросами в блоке «Вместе с… часто ищут».

Раньше в этом блоке уже была такая иконка, но потом Google её убрал. Теперь поисковик решил снова протестировать её добавление.

The "Searches related to" section of Google SERP seems to be getting a design upgrade. #seo #google @rustybrick pic.twitter.com/uy68rWqNQ8 — Dileep Thekkethil (@dileepp89) March 23, 2020

Напомним, что в феврале Google тестировал AMP-страницы в десктопной выдаче. Их сниппеты содержали лишь заголовок без описания и очень крупное изображение.