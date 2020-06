SMS-рассылки признали самым эффективным маркетинговым каналом

Средние показатели открытия по email-рассылкам в розничном сегменте составляют около 18%, тогда как среди текстовых сообщений этот показатель превышает 90%. Кроме того, обычно получатели открывают SMS в течение нескольких минут. Об этом сообщает Search Engine Land со ссылкой на несколько исследований.

Хотя текстовые сообщения завоёвывают всё большую популярность в качестве канала продвижения, они по-прежнему мало используются большинством маркетологов в сегменте ритейла.

По данным исследования, проведённого Internet Retailer для OpenMarket в 2016 году, только 29% розничных брендов использовали SMS в маркетинговых целях или в рамках клиентского сервиса, при этом по email-рассылкам этот показатель составлял 97%.

Search Engine Land не удалось найти более свежих данных для сравнения, но даже с учётом активного роста мессенджеров в последние несколько лет, маловероятно, чтобы текстовый маркетинг перешёл отметку в 50%.

Среди популярных ритейлеров, активно использующих SMS, значатся Macy’s, Bloomingdales, Old Navy, Nordstrom, Crate and Barrel, Kmart, Bed Bath & Beyond и Eddie Bauer.

Компании используют текстовые сообщения для уведомления клиентов о новых акциях, напоминаний, в рамках клиентского сервиса, а также для информирования о статусе доставки.

По данным недавнего опроса Yotpo, в котором приняли участие 800 потребителей из разных стран, более половины респондентов хотели бы получать текстовые сообщения от любимых брендов (51%), а также информацию о скидках (54%).

Опрос также показал, что 48% респондентов уже подписались на получение текстовых сообщений от брендов.

Более ранний опрос Zipwhip выявил, что 76% потребителей получают текстовые сообщения от брендов (не только ритейлеров). На получение рассылок подписались 76% участников программ лояльности. При этом среди предпочтительных каналов коммуникации SMS находятся на втором месте (41%) после электронной почты (46%). Далее идут социальные сети (8%) и телефонные звонки (6%).

Одной из самых привлекательных причин для использования текстовых сообщений в маркетинге является высокий ROI таких рассылок. Это недорогой канал с очень высокими показателями отклика. Более 60% тех, кто получает текстовые сообщения от ритейлеров, совершили покупку.

При этом совместное использование email-рассылок и SMS может быть чрезвычайно результативным и иметь эффект мультипликатора. По сути, SMS – это не замена электронной почте, а дополнение. При этом SMS-рассылки могут быть ключевым компонентом стратегии персонализации для ритейлеров.