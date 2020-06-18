Новое расширение от Google создаёт ссылки на определённый фрагмент страницы

Google разработал новое расширение для Chrome под названием Link to Text Fragment, которое позволяет создавать ссылки на определённый текст на странице – независимо от её форматирования.

После установки расширения достаточно выделить тот текст, на который нужно сослаться, нажать правую кнопку и выбрать пункт «Copy Link to Selected Text».

На данный момент эти ссылки поддерживаются в Chrome и Edge. Что касается Safari и Firefox, то их разработчики пока не ответили, планируют ли они внедрять эту функцию.

Новое расширение создано на основе функции Text Fragments, недавно добавленной в Chromium. Это та же технология, которую Google теперь использует в работе избранных сниппетов.