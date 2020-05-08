Новый дизайн Facebook.com стал доступен пользователям по всему миру

Cегодня Facebook начинает запускать по всему миру новый дизайн сайта Facebook, который был анонсирован на конференции F8 в прошлом году.

Новый Facebook.com более быстрый и легкий в использовании, и он также позволяет снизить нагрузку на глаза пользователей с помощью темного режима.

Редизайн отводит центральное место новостной ленте и добавляет в шаблон больше пространства, усиливая акцент на каждом отдельном элементе. Это было основной целью обновления – улучшить навигацию между различными элементами с особым акцентом на группы. Теперь различия между десктопной и мобильной версией соцсети становятся минимальны.

«Мы выросли с момента запуска Facebook.com 16 лет назад. Соцсеть запустила множество новых функций, адаптировалась для новых устройств и операционных систем, расширилась до сотен языков. Недавно, пристально изучив опыт мобильной версии Facebook, мы поняли, что веб-версия серьезно отстает. Сегодня мы рады представить новый дизайн сайта — отличный новый фундамент для следующих десятилетий Facebook.com», — сообщается в официальном блоге компании.

Напомним, что в России редизайн веб-версии соцсети начал тестироваться в сентябре 2019 года. А в конце марта нова версия Facebook.com стала доступна большей части пользователей в разных странах мира.

