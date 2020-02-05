TikTok назначил первого директора по маркетингу в России

Директором по маркетингу в российском офисе сервиса для обмена короткими видео TikTok стала Светлана Бутянова, ранее занимавшая аналогичную позицию в «Ситимобил». Об этом Бутянова сообщила на своей странице в Facebook. В компании ByteDance, владеющей TikTok, пока никак не комментируют это назначение.

Напомним, представительство TikTok в России открылось в сентябре 2019 года. Офис расположился в Москве, на улице Большая Якиманка, на территории коворкинга WeWork. Месяцем ранее у TikTok появился директор по продажам рекламы в России. Им стал Степан Слюсарев, ранее занимавший похожий пост в компании Httpool.

Отметим также, что по итогам 2019 года, в среднем российские пользователи TikTok ежемесячно просматривали 16,25 млрд и размещали 20,83 млн видео, делились 23 млн и ставили лайки 1,62 млрд роликам.

Сервис не раскрывает количество пользователей в России, но отмечает, что их число «растет каждый месяц». Известно только, что на конец мая прошлого года число активных месячных пользователей TikTok составляло 8 млн человек.