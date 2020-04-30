Сервис коротких видео TikTok перешёл отметку в 2 млрд скачиваний по всему миру. Об этом свидетельствуют данные аналитической платформы Sensor Tower.
Только в первом квартале 2020 года в Google Play и App Store приложение было скачано более 315 млн раз. Этот квартал стал самым продуктивным в истории сервиса.
Сколько раз TikTok скачивали в других магазинах приложений, которые особенно популярны в Китае, неизвестно.
По данным Sensor Tower наибольшее число загрузок приходится на Индию, Китай и США.
При этом важно отметить, что количество скачиваний не равно числу активных пользователей.
В TikTok пока не прокомментировали эту информацию.
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