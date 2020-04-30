Сервис коротких видео TikTok перешёл отметку в 2 млрд скачиваний по всему миру. Об этом свидетельствуют данные аналитической платформы Sensor Tower.

Только в первом квартале 2020 года в Google Play и App Store приложение было скачано более 315 млн раз. Этот квартал стал самым продуктивным в истории сервиса.

Сколько раз TikTok скачивали в других магазинах приложений, которые особенно популярны в Китае, неизвестно.

По данным Sensor Tower наибольшее число загрузок приходится на Индию, Китай и США.

При этом важно отметить, что количество скачиваний не равно числу активных пользователей.

В TikTok пока не прокомментировали эту информацию.