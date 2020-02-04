TikTok тестирует редизайн профилей в стиле Instagram

Сервис коротких видео TikTok тестирует редизайн пользовательских профилей в стиле Instagram.

В новом дизайне аватары и счётчики подписчиков перемещены влево, а также сделан больший акцент на основную информацию пользователей.

Первым редизайн профилей заметила репортёр The New York Times Тейлор Лоренц (Taylor Lorenz).

Looks like TikTok is redesigning user profiles to look almost exactly like Instagram (new design vs old) pic.twitter.com/uQAHPwaZoh — Taylor Lorenz (@TaylorLorenz) February 3, 2020

Представитель TikTok подтвердил, что компания действительно тестирует редизайн:

«Мы всегда ищем способы улучшить пользовательский опыт в TikTok. В настоящее время мы тестируем дизайн профилей и функции, которые призваны дать пользователям больше возможностей для персонализации и вовлечения во взаимодействие».

Отметим, что в ноябре количество установок TikTok превысило 1,5 млрд. По итогам 2019 года TikTok стал третьим самым скачиваемым неигровым приложением. В этом рейтинге сервис опередил Facebook и Instagram, которые заняли четвёртое и пятое место.

По мнению экспертов, столь быстро растущее приложение определённо находится в центре внимания Facebook, который уже тестирует конкурента TikTok под названием Reels в Бразилии.

Если TikTok в конечном итоге запустит новый дизайн профилей, то это может стать началом единообразия в использовании соцсетей. Особенно, если Instagram также решит позаимствовать некоторые из функций TikTok, считает The Verge.