TikTok тестирует редизайн профилей в стиле Instagram

Сервис коротких видео TikTok тестирует редизайн пользовательских профилей в стиле Instagram.
В новом дизайне аватары и счётчики подписчиков перемещены влево, а также сделан больший акцент на основную информацию пользователей.
Первым редизайн профилей заметила репортёр The New York Times Тейлор Лоренц (Taylor Lorenz).
Представитель TikTok подтвердил, что компания действительно тестирует редизайн:
«Мы всегда ищем способы улучшить пользовательский опыт в TikTok. В настоящее время мы тестируем дизайн профилей и функции, которые призваны дать пользователям больше возможностей для персонализации и вовлечения во взаимодействие».
Отметим, что в ноябре количество установок TikTok превысило 1,5 млрд. По итогам 2019 года TikTok стал третьим самым скачиваемым неигровым приложением. В этом рейтинге сервис опередил Facebook и Instagram, которые заняли четвёртое и пятое место.
По мнению экспертов, столь быстро растущее приложение определённо находится в центре внимания Facebook, который уже тестирует конкурента TikTok под названием Reels в Бразилии.
Если TikTok в конечном итоге запустит новый дизайн профилей, то это может стать началом единообразия в использовании соцсетей. Особенно, если Instagram также решит позаимствовать некоторые из функций TikTok, считает The Verge.
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