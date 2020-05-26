TikTok возглавил мировой рейтинг приложений по доходам в апреле

В апреле сервис коротких видео TikTok возглавил глобальный рейтинг приложений по доходам. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании Sensor Tower.

В отчётном периоде TikTok и его китайская версия Douyin за счёт in-app покупок получили в общей сумме $78 млн дохода, что в 10 раз больше, чем годом ранее. При этом 87% от этой суммы приходилось на Douyin.

Фокус на in-app покупках позволил TikTok обойти устоявшиеся приложения на рынке, такие как YouTube, Tinder и Netflix, которые больше полагаются на подписки.

Согласно Sensor Tower, в первом квартале 2020 года TikTok и Douyin получили 315 млн скачиваний по всему миру. Годом ранее эта цифра составляла 187 млн.

По мнению аналитиков, росту популярности приложения способствовала пандемия COVID-19.