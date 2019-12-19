Российские пользователи TikTok просматривают 16,25 млрд видео в месяц

Видеосервис TikTok подвел итоги 2019 года в России. В среднем ежемесячно пользователи просматривали 16,25 млрд и размещали 20,83 млн видео, делились 23 млн и ставили лайки 1,62 млрд роликам.

Сервис не раскрывает количество пользователей в России, но отмечает, что их число «растет каждый месяц». Известно только, что на конец мая число активных месячных пользователей соцсети составляло 8 млн человек.

В TikTok также отказались раскрыть выручку в России и не уточнили, какую долю в глобальной выручке занимает страна. Представитель компании рассказал, что площадка в основном монетизируется за счет рекламных интеграций брендов.

По итогам 2019 года самыми популярными категориями по просмотрам в России стали: «юмор», «еда», «красота», «животные», «таланты», «поп-культура».

Самым вирусным танцевальным челленджем уходящего года на платформе TikTok стал #imok, запущенный рейв-группой Little Big, а одним из самых оригинальных — #новоеискусство. Лидером по количеству подписчиков среди знаменитостей стал певец Егор Крид (1,9 млн). Преодолеть отметку в 1 млн пользователей также смогли Ольга Бузова, актер Андрей Гайдулян и группа Little Big.

Напомним, ранее TikTok опубликовал списки самого популярного контента в 2019 году.

