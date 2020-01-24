В Tinder появится тревожная кнопка и фотоверификация

Компания Match Group, владеющая дейтинговым приложением Tinder, предоставит пользователям доступ к тревожной кнопке и обнаружению геолокации, а также введет фотоверификацию.

Как сообщается на официальном сайте компании, эти меры должны повысить безопасность пользователей и позволить им попросить помощи в экстренной ситуации офлайн. Нововведения появятся в американской версии Tinder 28 января, а позже и в других странах.

Для реализации новых функций компания Match Group будет использовать запатентованную технологию и API-интерфейсы Noonlight, с которой было заключено долгосрочное сотрудничество.

Через интегрированное приложение Noonlight человек, находящийся в опасности, cможет получить доступ к службам экстренной помощи и сообщить о своем местонахождении без звонков или текстовых сообщений.

Фотоверификация мэтчей будет работать на основе искусственного интеллекта, не только сравнивая селфи пользователей с их фото в аккаунтах, но и с информацией, содержащейся в Центре безопасности Tinder. Это позволит уберечь пользователей от различного рода домогательств.

Мэнди Гинсберг (Mandy Ginsberg), генеральный директор Match Group:

«Безопасный и позитивный опыт знакомств имеет решающее значение для нашего бизнеса. Поэтому мы интегрируем в свои продукты технологии Noonlight, которые могут предоставлять услуги экстренной помощи в реальном времени, которых нет ни в одном другом дейтинговом приложении. Так мы сможем обеспечить своим пользователям безопасность и придать большую уверенность. Новые технологии, в дополнение к другим стандартам безопасности, которые Match Group внедряет во все свои продукты, является необходимым шагом на пути дальнейшего развития».

Напомним, летом 2019 года компания Match Group, LLC предоставила Роскомнадзору все необходимые данные для внесения сервиса знакомств Tinder в реестр организаторов распространения информации (ОРИ).

