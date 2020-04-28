Почта Mail.ru запустила сервис для планирования дня Задачи Mail.ru

Почта Mail.ru поможет пользователям лучше организовать день в самоизоляции при помощи нового сервиса Задачи Mail.ru. Сервис помогает быстро организовать рабочий процесс и разобраться с домашними делами.

С помощью Todo.Mail.ru легко организовать свой день: составить список домашних дел или покупок, фильмов, книг и других развлечений на время карантина. Сервис позволяет выделять приоритетные задачи и ставить напоминания о важных событиях.

Todo.Mail.ru поможет сотрудникам, которые временно работают дома, сохранить эффективность и привычный темп работы. С его помощью можно создавать списки рабочих задач, ставить дедлайны и фиксировать их выполнение.

Новым сервисом одинаково удобно пользоваться как в мобильной, так и в десктопной версии, а данные с разных устройств моментально синхронизируются.

Сервис подходит и тем, кто на время карантина уехал за город, где интернет не всегда стабилен. Пользователи могут продолжать ставить и отмечать выполненные задачи при отсутствии интернета.

Интерфейс сервиса намеренно сделан максимально чистым и лаконичным. Минималистичное оформление необходимо для экономии трафика, если пользователь работает в месте, где есть проблемы с сетью.

К сервису можно перейти из Почты Mail.ru — кнопка «Задачи» появилась в боковом меню рядом с календарем. Быстрый доступ есть также в мобильном приложении Почты для Android, в ближайшее время он запустится и в версии для iOS. Планируется интеграция задач с календарем и голосовым ассистентом Марусей.

Ранее стало известно, что Почта Mail.ru готовит к запуску сервис Видеозвонки Mail.ru: он поддерживает групповые звонки, в которых могут участвовать до 100 человек.

