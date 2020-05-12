Павел Дуров объявил о закрытии TON

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON. В своем Telegram-канале он написал, что 12 мая является печальным днем для Telegram, так как именно в этот день TON прекратил свое существование.

В своем блоге на Telegra.ph Дуров пояснил, что закрытие проекта TON обусловлено решением американских властей, запретившим гражданам США инвестировать в проект. Кроме того, внутри блокчейн-платформы должна была использоваться криптовалюта Gram, а решение суда, признавшего ее ценной бумагой, запрещает компании продавать ее жителям США. Во время каждой сделки Telegram бы пришлось подтверждать, что покупатель токенов не является резидентом этой страны.

Дуров указывает на абсурдность такого решения. Фактически, американский суд пытается запретить распространение Gram во всем мире лишь на том основании, что гражданин США может найти какой-то способ доступа к платформе TON после ее запуска. Поэтому нужно запретить TON, несмотря на то, что другие страны ничего не имеют против использования криптовалюты и блокчейн-платформы.

«Это судебное решение подразумевает, что другие страны не имеют права сами решать, что хорошо, а что плохо для их собственных граждан. Если бы США вдруг решили запретить кофе и потребовали закрыть кофейни в Италии, потому что туда может прийти какой-нибудь американец — мы сомневаемся, что кто-нибудь бы с этим согласился».

И именно это — фактический контроль США над долларом и глобальной финансовой системой — вынуждает Telegram принять трудное решение не продолжать работу над TON. На сегодняшний день полноценное функционирование децентрализованной системы в таком чрезмерно централизованном мире невозможно.

«Я пишу этот пост, чтобы официально объявить, что активное участие Telegram в TON завершено. Вы можете видеть — или, возможно, уже видели — сайты, использующие мое имя, бренд Telegram или аббревиатуру TON для продвижения своих проектов. Не доверяйте им свои деньги или свои данные. Ни один из действующих или бывших членов нашей команды не участвует ни в одном из этих проектов. Хотя сети, основанные на технологии, которую мы создали для TON, могут появиться, мы не будем иметь к ним никакого отношения и вряд ли когда-либо поддержим их. Так что будьте осторожны, и не позволяйте никому вводить вас в заблуждение», — в заключение написал Дуров.

Отметим, что 7 мая сообщество Free TON Community, разработчики TON Labs и крупные PoS-валидаторы запустили основную сеть под названием Free TON с нативным токеном TON Crystal (TON).