У блокчейна TON появится своя операционная система — TON OS

TON OS — сквозная инфраструктура с открытым исходным кодом, которая позволит разработчикам и пользователям работать с блокчейном TON, будет представлена широкой общественности уже этой весной.

TON OS не является альтернативой существующим операционным системам, она будет надстройкой для устройств, чтобы те могли поддерживать приложения на блокчейне.

Как сообщают источники, до сих пор TON OS была доступна для блокчейн-разработчиков, сейчас в нее добавили пользовательский интерфейс, и в будущем она будет предназначена для любых пользователей. В самое ближайшее время приложение TON OS появится в магазинах приложений Play Маркет и AppStore.

В частности, в рамках TON OS можно будет создавать приложения, которые будут автоматически совместимы с блокчейн-платформой. Ожидается, что в будущем в операционной системе появится множество приложений, которые обеспечат безопасность передачи разных ценностей, не обязательно криптовалюты.

Отмечается также, что TON OS не упоминалась в меморандуме платформы TON, и, как утверждают источники, команда Telegram не имеет прямого отношения к созданию операционной системы:

«Telegram в рамках блокчейн-платформы не занимается решениями на уровне приложений».

Эксперты рынка считают, что на блокчейн-платформе TON вполне можно запустить не Gram, а другую криптовалюту. Это объясняется тем, что претензии от SEC касаются только криптовалюты Gram, а блокчейн-платформа не попадает под ограничения регулятора.

Напомним, согласно сделанному в январе заявлению, после запуска децентрализованной платформы TON, Telegram не будет обязан ее поддерживать или делать для нее приложения. Код блокчейна TON всегда будет открыт и общедоступен. Telegram не будет контролировать блокчейн и экосистему вокруг него. TON сможет конкурировать с любыми другими аналогичными платформами, разработанными и предлагаемыми третьими лицами.

