Программа «Товары и цены» перестанет поддерживаться в Яндекс.Вебмастере

Программа «Товары и цены» скоро перестанет поддерживаться в Вебмастере,а сниппеты, которые формировались автоматически из YML-фида благодаря ей, больше не будут показываться на поиске. Регистрация новых участников в программу закрыта.

Теперь товарные сниппеты сформируются автоматически из карточек и списков товаров в Турбо.

Новые сниппеты стали более информативными и привлекательными для пользователей, в них добавлены карточки товаров с изображениями, ценами и скидками. Они показываются пользователям на мобильных устройствах.

Напомним, сниппеты Турбо-страниц для магазинов могут быть двух видов — категорийные и товарные. Они автоматически формируются и отображаются в ответ на разные типы запросов в поиске.