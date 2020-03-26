60% вебмастеров наблюдают снижение трафика на сайты — опрос

SEO-консультант Мари Хейнс опубликовала еженедельный опрос, призванный выяснить, как меняется ситуация с органическим трафиком на сайты в условиях вспышки COVID-19.
В опросе SEO-специалистов попросили отметить, как эпидемия повлияла на их сайты.
Первый такой опрос был опубликован 17 марта, второй – 23 марта. Количество ответов: 1548 и 726 соответственно.
Первый опрос:
Второй:
В первом опросе 49% респондентов ответили, что трафик на сайт сократился. Во втором опросе таких ответов стало больше: 60%.
При этом спад наблюдается не по всем сайтам. По некоторым ресурсам отмечается рост. В опросе от 17 марта их доля составляла 14%, а в опросе от 23 марта — 16%.
К каким категориям относятся эти ресурсы, не уточняется. Опрос показывает лишь общую картину.
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