60% вебмастеров наблюдают снижение трафика на сайты — опрос

SEO-консультант Мари Хейнс опубликовала еженедельный опрос, призванный выяснить, как меняется ситуация с органическим трафиком на сайты в условиях вспышки COVID-19.

В опросе SEO-специалистов попросили отметить, как эпидемия повлияла на их сайты.

Первый такой опрос был опубликован 17 марта, второй – 23 марта. Количество ответов: 1548 и 726 соответственно.

Первый опрос:

How has COVID-19 affected your site's organic traffic (or your clients') sites? I'd love for you to leave a comment as to what you see is happening & what kind of niche you are in. We'll publish the results in newsletter. — Marie Haynes (@Marie_Haynes) March 17, 2020

Второй:

Let's do this again. How has COVID-19 affected your site's organic traffic (or your clients' sites)? We'll keep running this poll weekly as a way to track what is happening. Results will be published and discussed in newsletter. — Marie Haynes (@Marie_Haynes) March 23, 2020

В первом опросе 49% респондентов ответили, что трафик на сайт сократился. Во втором опросе таких ответов стало больше: 60%.

При этом спад наблюдается не по всем сайтам. По некоторым ресурсам отмечается рост. В опросе от 17 марта их доля составляла 14%, а в опросе от 23 марта — 16%.

К каким категориям относятся эти ресурсы, не уточняется. Опрос показывает лишь общую картину.