Google: трафик – это не всегда показатель качества

Во время последней видеовстречи для вебмастеров сотрудник Google Джон Мюллер ответил на вопрос о том, могут ли страницы с низким трафиком навредить сайту, и прояснил, в каких случаях стоит беспокоиться.

Вопрос был задан в контексте новостного сайта, однако ответ Мюллера был более общим и может быть полезен и ресурсам в других нишах.

Выглядел вопрос так:

«Мы публикуем новости и статьи. Для примера, у нас выходит 100 новых статей каждый день, и десять из них приносят 95% органического поискового трафика. Оставшиеся 90 идут вникуда. Мы боимся, что Google может решить, что наш сайт интересен только на 10%.

Есть идея скрыть некоторые скучные местные новости под атрибутом noindex, чтобы улучшить общее качество всего публикуемого контента. Что вы об этом думаете?».

Как Google анализирует качество сайта

Вначале Мюллер объяснил, как Google определяет качество сайта. По его словам, поисковик анализирует контент на постраничной основе. Он пытается понять, что представляет из себя сайт в целом, насколько хорошо он работает, и будет ли полезен пользователям. Всё ли работает так, как должно.

Новостные сайты

Затем Мюллер перешёл непосредственно к новостным сайтам. Здесь он отметил, что трафик – это не всегда тот показатель, по которому можно судить о низком качестве новостных страниц.

Новостные статьи обычно интересны пользователям в течение короткого периода времени. Локальные новости чаще всего представляют собой ежедневный срез того, что происходит в определённом регионе. Поэтому вполне нормально, что они не становятся очень популярными материалами на сайте. И только поэтому называть эти страницы низкокачественными неправильно.

То, что статьи непопулярны, не означает что они по умолчанию низкого качества.

Проблемный контент

Если же статьи написаны неграмотно, сложным языком и плохо структурированы, то это уже указывает на проблемы с качеством.

Далее Мюллер прояснил, что делать, если на сайте есть более качественный и менее качественный контент.

Например, если на сайте публикуются материалы от ряда авторов, которые отличаются неравномерным качеством, то и Google, и пользователям будет сложно оценить ресурс в целом.

Чтобы избежать такой ситуации, важно установить определённую планку по качеству и не допускать к публикации некачественные материалы.

Если же это невозможно и UGC является важным элементом для конкретного ресурса, то тогда стоит рассмотреть использование атрибута noindex на этих страницах.

Однако в случае новостного сайта – при условии, что все статьи хорошо написаны – никаких блокировок внедрять не рекомендуется. Быстрое снижение интереса пользователей к публикациям в этой нише вполне естественно.

«Это не низкокачественный контент. Это всего лишь менее популярный контент», — отметил Мюллер.

Таким образом, если причина в качестве самого контента, то блокировка уместна. Если же низкий трафик связан со спецификой работы сайта (как это происходит в случае новостных ресурсов), то использовать noindex не нужно.

Прослушать вопрос к Мюллеру и его ответ на него можно на видео ниже: