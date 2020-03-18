В Google Translate появилась функция транскрибации речи

Google объявил о запуске функции транскрибации речи с одновременным переводом на другой язык в Android-приложении Google Translate.

Новая функция будет поддерживать любые комбинации со следующими 8 языками: английским, французским, немецким, хинди, испанским, тайским, португальским и русским.

При включении этой функции приложение будет транскрибировать живую речь и сразу предоставлять перевод:

Чтобы воспользоваться новой опцией, нужно нажать на кнопку «Transcribe» на главном экране в последней версии приложения Google Переводчика, а затем выбрать источник и нужные языки из выпадающего меню.

Приостановить процесс можно будет, нажав на кнопку микрофона.

При желании пользователи смогут просмотреть исходный текст, на основе которого осуществлялся перевод, изменить размер текста или выбрать тёмную тему в настройках.

В Google отметили, что на данный момент эта функция лучше всего работает в спокойной обстановке и когда говорит один человек.

В других ситуациях приложение будет пытаться предоставить наилучший результат, но точность транскрибирования может быть ниже.

О том, что Google Переводчик научат транскрибировать живую речь в текст, стало известно в январе.