Google Переводчик получил поддержку 5 новых языков

Команда Google Translate объявила о добавлении в приложение поддержки 5 новых языков. Это первое обновление такого рода за последние четыре года.

Среди новых языков значатся киньяруанда, одия, татарский, туркменский и уйгурский. В мире на них разговаривают около 75 млн человек.

Google рассказал, что ранее не мог добавить эти языки преимущественно по двум причинам: компании было сложно найти тот объём онлайн-текста, который необходим для обучения моделей машинного обучения; также были сложности с достаточным количеством экспертов, с помощью которых Google улучшает ML-модели.

Однако в последние годы компании удалось достичь положительных результатов в обоих направлениях.

Общее количество поддерживаемых языков в Google Переводчике теперь равно 108.

В ближайшие дни обновление будет запущено для всех пользователей приложения на iOS и Android.