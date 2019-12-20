Google Translate улучшил качество офлайн-перевода

Google улучшил качество офлайн-перевода в Google Translate. Теперь он стал на 12% точнее, а в некоторых языках, таких как японский, корейский, тайский, польский и хинди – на 20%.

В рамках обновления разработчики улучшили выбор слов, грамматику и структуру предложений. На сегодняшний день функция офлайн-перевода доступна на 59 языках.

Для тех языков, где слова особенно сложно произносить, Google Переводчик использует транслитерацию, которая показывает эквивалентное написание в привычном для пользователя алфавите. Например, при переводе слова «hello» с английского на хинди, Google покажет два варианта: «नमस्ते» и «namaste», где «namaste» – это транслитерация «नमस्ते».

В ходе последнего обновления поддержка функции транслитерации была добавлена для 10 новых языков: арабского, бенгальского, гуджарати, каннады, маратхи, тамильского, телугу и урду.

Напомним, что в 2018 году Google Translate начал использовать систему нейронного машинного перевода (Neural Machine Translation system, NMT) для офлайн-перевода.