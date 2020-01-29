Google Переводчик научат транскрибировать живую речь в текст

Анна Бондарь -
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Google планирует добавить в приложение Переводчика для Android функцию транскрибации речи в текст.

Новая функция позволит пользователям записывать аудио на одном языке, а видеть текст – на другом, и всё это в режиме реального времени.

На данный момент эта функция находится на стадии прототипа, но вчера Google уже продемонстрировал демо-версию технологии в своём офисе в Сан-Франциско.

На момент запуска функция, работающая на основе ИИ, будет требовать подключения к интернету. Согласно Google, осуществление перевода в таком режиме является более сложным процессом, чем перевод написанного текста или ввод отдельных предложений для получения текста на другом языке.

С аудиофайлами эта функция пока работать не будет. Пользователям нужно будет записывать живую речь с помощью микрофона на смартфоне.

В процессе «прослушивания» речи Google Переводчик будет выделять отдельные приложения, а затем добавлять знаки пунктуации и исправлять слова, исходя из контекста предложения. При этом он также будет определять и учитывать региональные акценты и диалекты.

На начальном этапе пользователи будут получать приблизительный текст – точность не будет равна 100%. Но со временем, по мере обучения ИИ-моделей, точность будет расти.

Что касается сроков запуска, то на данный момент они ещё не установлены. Пока известно лишь то, что эта функция станет доступна «в будущем».

ИСТОЧНИКThe Verge
Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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