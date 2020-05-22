Трансляции VK Fest собрали 280 миллионов просмотров

Завершился VK Fest — крупнейший семидневный онлайн-фестиваль 2020 года. Трансляции собрали 280 миллионов просмотров.

VK Fest во время самоизоляции смотрели жители не только России и стран СНГ, но и США, Австралии, Новой Зеландии, Таиланда, Японии, Ямайки и даже Северной Кореи — всего 41 миллион человек из 203 стран.

Пользователи не только активно смотрели фестиваль, но и обсуждали его: они оставили 2,6 миллиона комментариев к трансляциям и 2,2 миллиона отметок «Нравится», а также написали 614 тысяч сообщений в тематических беседах в сообществе VK Fest.

Кроме того, зрители делились впечатлениями от эфира со своими друзьями — они сделали 405 тысяч публикаций с хештегом#vkfest2020. В дни фестиваля пользователи также выполняли задания от чат-бота и получали за это стикеры — всего в квесте приняли участие 2,4 миллиона человек.

Также в дни фестиваля ВКонтакте организовала благотворительную акцию: пользователи могли собрать деньги для некоммерческих организаций, отправляя друзьям подарок с хомяком Сеней. Сумма превысила 2 миллиона рублей — она будет перечислена фондам AdVita и «Не напрасно», которые помогают больницам справиться со вспышкой коронавирусной инфекции, а также центру«Насилию.нет», куда пострадавшие от домашнего насилия могут прийти за психологической и юридической помощью.

Напомним VK Fest транслировался ВКонтакте с 15 по 21 мая. Ведущими фестиваля были Владимир Маркони и голосовой ассистент «Маруся». Концерты дали более 70 известных певцов и музыкантов.



Команда ВКонтакте напоминает, что все ранее купленные билеты остаются действительными: их можно будет использовать, чтобы попасть на VK Fest в 2021 году. Он пройдет в Парке 300-летия 24 и 25 июля. Если приехать не получится, билет можно сдать.