Новый инструмент от Google показывает трендовые товарные запросы

Но пока только в трёх странах

Google представил новый инструмент Rising Retail Categories, который показывает быстрорастущие товарные запросы. Эти сведения пока доступны только по трём странам: США, Канаде и Австралии.

Согласно Google, компания впервые открывает эти данные для общественности.

На фоне эпидемии COVID-19 поведение потребителей значительно изменилось. Так, управляемые потребностями расходы были по большей части замещены дискретными тратами; а походы в магазины – онлайн-покупками. И всё это опять может измениться в ближайшем будущем, когда локальные компании возобновят свою работу.

В условиях текущего кризиса товарный поиск – это динамичная и быстро меняющаяся область. Чтобы розничные компании и производители товаров могли в ней ориентироваться и видеть, что пользуется спросом, Google запустил новый инструмент.

Пользователи могут посмотреть данные по запросам за неделю, месяц или год. Согласно Google, статистика будет обновляться ежедневно.

Среди возможных областей применения этих данных значится создание контента, а также продвижение и разработка товаров.