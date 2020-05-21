Самоизоляция, пропуска и Пасха — что обсуждали пользователи VK в апреле

ВКонтакте и Brand Analytics продолжают исследовать интересы пользователей VK во время пандемии коронавируса. На этот раз аналитики выяснили, что волновало людей в апреле, когда в России был введен режим самоизоляции. Для этого эксперты изучили публичные записи и комментарии в социальной сети и выявили тренд-слова, которые отражают основные интересы и беспокойства пользователей.
В апреле в лексикон пользователей VK прочно вошло слово «самоизоляция», которое в марте использовали не так часто. Также в прошлом месяце люди активно обсуждали не только вирус и его влияние на здоровье людей, но и экономические последствия пандемии. Так, в рейтинг вошли «безработный», «антикризисный», «петиция», «малоимущий». Пользователи активно писали и о мерах по борьбе с коронавирусом, которые вводились в стране и регионах. В постах и комментариях часто использовали слова «пропуск», «передвижение»,«бесконтактный», «штрафовать», «КоАП» и другие.
Наряду с пандемией в апреле пользователи активно обсуждали и крупные праздники: Пасху, День космонавтики, День Победы. В рейтинг вошли слова «Пасха», «Христос», «кулич», «космонавтика», «полк» (в контексте «Бессмертный полк»).
Топ-20 тренд-слов ВКонтакте во время самоизоляции в апреле:
- самоизоляция — 2 694 упоминаний на 1 млн слов;
- май — 2 357;
- Пасха — 1321;
- Христос — 1105;
- кулич — 700;
- петиция — 669;
- пропуск — 618;
- передвижение — 277;
- космонавтика —230;
- штрафовать — 167;
- вербный — 159;
- КоАП — 143;
- полк — 134;
- безработный — 130;
- благовещение — 127;
- бесконтактный — 120;
- респиратор — 106;
- вирусолог — 97;
- антикризисный — 90;
- малоимущий — 71.
Есть и слова, который показали взрывной рост по сравнению с прошлым месяцем, но при этом не вошли в топ-20 — это «ковид», «дистанционка», «видеоконференция» и «печенег». Последнее употребил в одном из своих обращений президент Владимир Путин.
Для исследования были проанализированы 700 миллионов публичных записей и комментариев и более 13 миллиардов слов, опубликованных ВКонтакте в апреле.
Отметим, что наиболее популярными словами в начале самоизоляции были «коронавирус» (3 719 упоминаний на 1 млн слов), «карантин» (2 127) и «Путин» (1173). Слова «гречка», «каникулы» и «доллар» в конце апреля покинули топ-20 тренд-слов.
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