Самоизоляция, пропуска и Пасха — что обсуждали пользователи VK в апреле

ВКонтакте и Brand Analytics продолжают исследовать интересы пользователей VK во время пандемии коронавируса. На этот раз аналитики выяснили, что волновало людей в апреле, когда в России был введен режим самоизоляции. Для этого эксперты изучили публичные записи и комментарии в социальной сети и выявили тренд-слова, которые отражают основные интересы и беспокойства пользователей.

В апреле в лексикон пользователей VK прочно вошло слово «самоизоляция», которое в марте использовали не так часто. Также в прошлом месяце люди активно обсуждали не только вирус и его влияние на здоровье людей, но и экономические последствия пандемии. Так, в рейтинг вошли «безработный», «антикризисный», «петиция», «малоимущий». Пользователи активно писали и о мерах по борьбе с коронавирусом, которые вводились в стране и регионах. В постах и комментариях часто использовали слова «пропуск», «передвижение»,«бесконтактный», «штрафовать», «КоАП» и другие.

Наряду с пандемией в апреле пользователи активно обсуждали и крупные праздники: Пасху, День космонавтики, День Победы. В рейтинг вошли слова «Пасха», «Христос», «кулич», «космонавтика», «полк» (в контексте «Бессмертный полк»).

Топ-20 тренд-слов ВКонтакте во время самоизоляции в апреле:

самоизоляция — 2 694 упоминаний на 1 млн слов; май — 2 357; Пасха — 1321; Христос — 1105; кулич — 700; петиция — 669; пропуск — 618; передвижение — 277; космонавтика —230; штрафовать — 167; вербный — 159; КоАП — 143; полк — 134; безработный — 130; благовещение — 127; бесконтактный — 120; респиратор — 106; вирусолог — 97; антикризисный — 90; малоимущий — 71.

Есть и слова, который показали взрывной рост по сравнению с прошлым месяцем, но при этом не вошли в топ-20 — это «ковид», «дистанционка», «видеоконференция» и «печенег». Последнее употребил в одном из своих обращений президент Владимир Путин.

Для исследования были проанализированы 700 миллионов публичных записей и комментариев и более 13 миллиардов слов, опубликованных ВКонтакте в апреле.

Отметим, что наиболее популярными словами в начале самоизоляции были «коронавирус» (3 719 упоминаний на 1 млн слов), «карантин» (2 127) и «Путин» (1173). Слова «гречка», «каникулы» и «доллар» в конце апреля покинули топ-20 тренд-слов.