Только треть работников на удаленке мечтает поскорее вернуться в офисы

Оператор облачных коммуникаций для бизнеса «Манго Телеком» изучил, насколько офисным работникам удалось приспособиться к работе из дома. Компания провела опрос менеджеров почти 200 российских компаний об условиях труда на удаленке.

Желание как можно скорее вернуться в более привычную рабочую среду выразила лишь треть респондентов. Столько же ответили, что переносят карантинный режим вполне спокойно, и еще треть — что, попробовав удаленку, не против продолжить ее на постоянной основе и после прекращения режима самоизоляции.

При этом времени на работу многие стали тратить больше. «Чувство, что рабочий день не кончается», знакомо 35% менеджеров. Женщины, по собственным ощущениям, перерабатывают чаще. Среди них такой вариант ответа на вопрос о продолжительности рабочего дня выбрала почти половина, у мужчин — примерно четверть. Рабочий день увеличился на час или на два у 15% участников анкетирования, у 30% график существенно не изменился, 20% «повезло» работать дома меньше, чем в офисе.

Отдельно около трети опрошенных подчеркнули, что стали работать по выходным, хотя раньше этого не делали.

Почти у 70% менеджеров дома есть оборудованное рабочее место. Импровизированное — из подходящей мебели или предметов быта — пришлось соорудить каждому пятому, 10% обходятся без рабочего места в принципе — «работают где придется».

25% опрошенных признались, что домашние по-прежнему сильно им мешают, 35% «уже привыкли» к этому, и только 20% удалось добиться, чтобы члены семьи не отвлекали от дел. По 10% указали, что работать им не мешает абсолютно никто — живут одни или же все в их доме работают.

Отметим, что согласно исследованию биржи Workspace, в случае продления режима самоизоляции и отсутствия новых заявок, 40% фрилансеров, предоставляющих SEO-услуги, потратят все свои сбережения к началу июня.