Туристический сервис TripAdvisor провел ребрендинг, впервые с момента своего создания. Работа выполнена совместно со студией Mother Design.

Спустя 20 лет с момента образования, компания решила изменить свой фирменный логотип. Однако, учитывая всемирную любовь и узнаваемость знакового логотипа, ему сохранили присущую индивидуальность, усовершенствовав геометрию для лучшего воспроизведения во всех размерах. В итоге сова на логотипе получилась более простой.

Художники использовали новый шрифт Trip Sans, разработанный Colophon Foundry. Его цель — подчеркнуть силу характера бренда.





Основная цветовая палитра бренда выстроена вокруг зеленого оттенка TripGreen, характерного для TripAdvisor.

Компания объявила, что обновление будет происходить поэтапно в течение 2020 года. Российская версия сервиса уже обновилась.

Напомним, в ноябре прошлого года TripAdvisor и Expedia независимо друг от друга обвинили Google в снижении трафика на свои ресурсы. По их мнению, Google стал активнее направлять поисковый трафик в свои собственные сервисы, что негативно отражается на финансовых результатах обеих компаний.