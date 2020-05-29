Дональд Трамп подписал указ о регулировании социальных сетей

28 мая президент США Дональд Трамп подписал указ, который открывает двери более жёсткому регулированию социальных сетей в США. Об этом сообщает The Washington Post.

Новая директива направлена на изменение федерального закона, который избавил технологические компании от судебного преследования или привлечения к ответственности за большинство тех сообщений, фотографий и видео, которые пользователи размещают на их платформах.

IT-гиганты называют эту защиту, известную как раздел 230 Закона США о пристойности в телекоммуникациях (Section 230 of the Communications Decency Act), основой интернета.

Между тем Трамп неоднократно утверждал, что этот раздел позволяет Facebook, Google и Twitter подвергать цензуре консерваторов. Компании же отрицали эти обвинения.

«Мы здесь сегодня, чтобы защитить свободу слова от одной из величайших опасностей», — заявил Трамп перед подписанием документа.

Новый указ побуждает Федеральную комиссию по связи США пересмотреть область применения раздела 230. Кроме того, теперь жалобы на политическую предвзятость будет рассматривать Федеральная торговая комиссия, которую Белый дом ранее попросил проверить, соответствуют ли политики модерации контента соцсетей обещаниям IT-компаний поддерживать нейтралитет.

В указе Трамп также поручил федеральным агентствам пересмотреть их расходы на рекламу в социальных сетях.

Предыстория

Документ был подписан в ответ на решение Twitter пометить два твита Трампа как содержащие ошибочную информацию. Этот небольшой шаг вызвал бурю эмоций со стороны президента, который начал угрожать социальным сетям в Twitter регулированием и другими наказаниями.

Возможные последствия

По мнению экспертов отрасли, новая директива может привести к разработке новых правил и санкций для тех технологических компаний, которые обвиняются в политической предвзятости.

Также предполагается, что указ президента может вызвать более широкие последствия и затронуть не только социальные сети, но и практически каждый сайт, приложение или сервис, где пользователи могут обмениваться своими мнениями.

По данным WP, технологические компании уже обсуждают, стоит ли подавать судебный иск, оспаривающий указ Трампа. Однако окончательное решение пока не принято.

Эксперты по вопросам права считают, что директива практически наверняка будет оспорена в суде, поскольку она может нарушать первую поправку к Конституции США.

Комментарии компаний

Пресс-секретарь Facebook Лиз Буржуа (Liz Bourgeois) заявила, что компания верит в защиту свободы слова, а отмена или ограничение раздела 230 будет иметь обратный эффект.

Пресс-секретарь Google Рива Скиуто (Riva Sciuto) отметила, что «подрыв» раздела 230 может нанести ущерб экономике и той роли, которую США играют в свободе интернета.

Twitter в свою очередь заявил, что указ Трампа был «реакционным и политизированным подходом к знаковому закону». По мнению компании, раздел 230 защищает инновации и свободу выражения мнений и опирается на демократические ценности. А попытки разрушить его в одностороннем порядке угрожают будущему свободы слова в интернете.

Комментарии законодателей

Сенатор Рон Уайден (Ron Wyden), один из авторов Communications Decency Act, который включает раздел 230, считает, что «указ Трампа явно незаконен».

Он также добавил, что «президент добивался только запугивания таких компаний, как Facebook, YouTube и Twitter», чтобы они оказывали ему поддержку.

Выступая в Овальном кабинете 28 мая, Трамп снова обрушился на IT-индустрию за то, что та накопила «неконтролируемую власть».

Между тем генеральный прокурор Уильям П. Барр (William P. Barr) заявил, что Министерство юстиции США помогает в разработке нового законодательства по регулированию IT-отрасли, которое может возложить на компании ответственность за контент на их платформах.