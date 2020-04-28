В рамках сообщества Forum.Digital прошло обсуждение функционирования и трансформации онлайн-ритейла в условиях коронавируса. Топ-менеджеры сервисов, предоставляющих решения для интернет-магазинов, рассказали, как уже упала выручка у интернет-магазинов, какие маркетплейсы смогли прирасти, и что будет после окончания пандемии. Спикеры — гендиректор In Sales Тимофей Горшков и основатель uKit и uCoz Евгений Курт.



По словам генерального директора In Sales Тимофея Горшкова, отдельные интернет-магазины, являющиеся клиентами сервиса, уже ощутили спад из-за режима самоизоляции. В большей части «пострадали» продавцы более дорогих товаров длительного пользования:



— Пока большинство интернет-магазинов продолжают работать почти в том же режиме, что и до «карантина», хотя и со спадом. Оборот и количество заказов, которые мы видим у магазинов, работающих на нашей системе, упало меньше, чем на 20%, где-то на 14%. Впрочем, уже есть и клиенты, которые начинают закрывать бизнес, потому что у них за эти 2-3 недели все-таки заказы ушли в ноль. Наибольшее падение произошло у техники: обороты, заказы упали вдвое, если сравнивать неделю к неделе. А есть такие ниши, как продукты питания, медицинские товары, товары для взрослых, в которых произошел рост.



Динамика связана со сменой модели потребления у конечных потребителей: отказа от одних товаров в пользу более необходимых и роста интереса к отдельным категориям. Но насколько долгоиграющим будет этот тренд, пока сказать сложно.

Евгений Курт отметил, что малый и микробизнес фактически приостановили свою работу по причине отсутствия спроса, даже при наличии возможности осуществлять ее дистанционно.

— Очень много появилось магазинов санитайзеров, масок. Но, боюсь, что, по сравнению со всем огромным ассортиментом того, что люди привыкли покупать, тысячи различных направлений, которые просели, санитайзеры и маски не компенсируют. По выручке, если смотреть по нашим клиентам, это четкое падение.



Сервисы для интернет-магазинов стараются идти навстречу клиентам. Например, переводить их на более дорогие и емкие по услугам тарифы без увеличения стоимости.

Как отметил Тимофей Горшков, многие сервисы бесплатно консультируют бизнес по развитию маркетплейсов, их настройкам, наполнению магазина и привлечению потока заказов — то есть, сервис вышел за рамки одного лишь внедрения своих технических решений.



По его мнению, нынешний кризис, вызванный режимом самоизоляции, запретом на работу отдельных предприятий, может подтолкнуть малый бизнес к цифровизации — хотя бы в части организации сбыта продукции через интернет, развитии доставки конечному потребителю.



— Возможно, потребителю станет удобнее получать товары даже из находящегося недалеко магазина на дом, без посещения точки. Для таких локальных предприятий, я думаю, интернет-торговля сейчас может помочь. Особенно если речь идет про уникальные товары — то есть, не встречающиеся на каждом шагу в разных маркетплейсах и магазинах.



Евгений Курт считает, что полного отказа потребителей от посещения торговых центров ждать, безусловно, не стоит. Но перераспределение клиентских потоков между офлайновой и онлайновой торговлей, скорее всего, произойдет.



— Жизнь в торговые центры вернется, но скорее всего, там будет больше пустых площадей. Это совсем мне связано с тем, что интернет у них «откусит» часть клиентов. Просто люди поймут, что доставка удобнее, digital-продажи точно вырастут. Но когда ТЦ откроют, я думаю, большинство с удовольствием пойдет туда просто эмоционально.



Отметим, серия онлайн-встреч с предпринимателями о выживании бизнеса во время коронавируса продолжается в сообществе Forum.Digital. Трансляции проходят каждый день в 17:00 по московскому времени.

Организаторами встреч являются Фонд развития цифровой экономики, Forum.Digital и MediaMetrics. Модераторы бесед — сопредседатель Совета ТПП РФ по развитию информационных технологий и цифровой экономики, председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко, член общественного совета при Минэкономразвития РФ, уполномоченный по защите прав экспортеров в Москве Максим Черешнев.