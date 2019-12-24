На Турбо-страницах появился блок комментариев с авторизацией в Яндексе

В Яндекс.Вебмастере появился новый инструмент для Турбо-страниц, позволяющий пользователям оставлять свои комментарии на контентной площадке без дополнительной авторизации.

Таким образом, посетителю Турбо-страницы будет проще оставлять комментарии, а издателям — растить вовлеченность и лояльность аудитории.

Чтобы оставить новый или ответить на предыдущий комментарий, пользователю достаточно авторизоваться под своим аккаунтом в Паспорте.

Если посетитель уже оставил комментарий, уведомление на Главной странице и пуш в мобильном приложении Яндекса сообщат ему о новых записях в ветке обсуждений.

Включить опцию «Комментарии пользователей Яндекса» можно в интерфейсе Вебмастера: «Турбо‑страницы» — «Настройки» — «Комментарии».

Подробнее о подключении можно почитать в Помощи.

Вебмастерам больше не нужно беспокоиться о том, что пользователи будут писать: все комментарии проходят модерацию от Яндекса. Все записи проверяются на соответствие требованиям, защищая площадки от спама и вредоносного контента.

В ближайших планах команды Турбо-страниц — появление лайков и новых социальных инструментов для активности пользователей.

Напомним, Яндекс запустил авторизацию и комментарии на турбо-страницах в марте 2019 года. Для того, чтобы пользователь мог оставлять комментарии на турбо-страницах, ему нужно было пройти процедуру аутентификации на сайте: ввести логин и пароль.

Все комментарии, оставленные на турбо-страницах с использованием такой авторизации, также отображаются и на основном сайте. В случае же авторизации на Яндексе, подключение комментариев идет только для Турбо-страниц, таким образом комментарии на основной и Турбо-странице будут отличаться.