Что нового появится осенью на Турбо-страницах

Оксана Мамчуева -
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По традиции команда Турбо-страниц поделилась планами ближайших нововведений для ускоренных контентных сайтов этой осенью.

Для совершенствования внешнего вида появятся:

  • Поддержка Турбо-страниц на более широком классе мобильных экранов — чтобы Турбо-страницы смотрелись одинаково хорошо не только на мобильных, но и на планшетах. 
  • Передача html-верстки прямо в RSS. Можно будет практически без изменений перенести готовые блоки своего сайта на Турбо-страницу и не тратить время на повторную настройку внешнего вида. 
  • Настройки основных элементов дизайна без CSS. Это позволит сэкономить время на разработке собственного CSS и легко настроить цвет, шрифт, логотип и другие элементы прямо в Вебмастере, а также
  • быстро включить на сайте светлую и темную темы.

Для вовлечения аудитории:

  • Рекомендательный виджет  можно будет добавить на Турбо-страницу.
  • Улучшенная автоматическая лента рекомендаций. 
  • Работа с комментариями — возможность следить за списком статей, на которых появились последние комментарии, а также включать и выключать комментарии отдельно для конкретных статей.

Для увеличения дохода площадки будут реализованы:

  • Быстрое подключение монетизации. Разместить рекламу на Турбо-страницах станет проще — без сложных настроек в интерфейсе Рекламной сети. 
  • Новые алгоритмы автоматической расстановки рекламы, которые смогут дополнительно учитывать данные об активности аудитории на сайте.
  • Серверный рендеринг, ускоряющий отрисовку объявлений на первом экране, чтобы больше посетителей успевали их увидеть до перехода на другую страницу. 
  • Нативный дизайн блоков. Это поможет увеличить лояльность восприятия объявлений пользователями, а значит — снизить количество отказов. 
  • Больше мест для видеорекламы. В большинстве блоков, где ранее поддерживалась только баннерная реклама, теперь в аукционах будут участвовать и видеообъявления.

Команда Турбо-страниц продолжает принимать идеи и пожелания по улучшению функционала Турбо-страниц через службу поддержки и будет рада узнать, что вебмастерам хотелось бы увидеть в следующих релизах. 

Напомним, в конце апреля в корзине на Турбо-страницах появилась онлайн-оплата. Новый фукционал помогает улучшить пользовательский опыт и способствовать увеличению конверсии сайта-магазина.

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