Что нового появится осенью на Турбо-страницах

По традиции команда Турбо-страниц поделилась планами ближайших нововведений для ускоренных контентных сайтов этой осенью.
Для совершенствования внешнего вида появятся:
- Поддержка Турбо-страниц на более широком классе мобильных экранов — чтобы Турбо-страницы смотрелись одинаково хорошо не только на мобильных, но и на планшетах.
- Передача html-верстки прямо в RSS. Можно будет практически без изменений перенести готовые блоки своего сайта на Турбо-страницу и не тратить время на повторную настройку внешнего вида.
- Настройки основных элементов дизайна без CSS. Это позволит сэкономить время на разработке собственного CSS и легко настроить цвет, шрифт, логотип и другие элементы прямо в Вебмастере, а также
- быстро включить на сайте светлую и темную темы.
Для вовлечения аудитории:
- Рекомендательный виджет можно будет добавить на Турбо-страницу.
- Улучшенная автоматическая лента рекомендаций.
- Работа с комментариями — возможность следить за списком статей, на которых появились последние комментарии, а также включать и выключать комментарии отдельно для конкретных статей.
Для увеличения дохода площадки будут реализованы:
- Быстрое подключение монетизации. Разместить рекламу на Турбо-страницах станет проще — без сложных настроек в интерфейсе Рекламной сети.
- Новые алгоритмы автоматической расстановки рекламы, которые смогут дополнительно учитывать данные об активности аудитории на сайте.
- Серверный рендеринг, ускоряющий отрисовку объявлений на первом экране, чтобы больше посетителей успевали их увидеть до перехода на другую страницу.
- Нативный дизайн блоков. Это поможет увеличить лояльность восприятия объявлений пользователями, а значит — снизить количество отказов.
- Больше мест для видеорекламы. В большинстве блоков, где ранее поддерживалась только баннерная реклама, теперь в аукционах будут участвовать и видеообъявления.
Команда Турбо-страниц продолжает принимать идеи и пожелания по улучшению функционала Турбо-страниц через службу поддержки и будет рада узнать, что вебмастерам хотелось бы увидеть в следующих релизах.
Напомним, в конце апреля в корзине на Турбо-страницах появилась онлайн-оплата. Новый фукционал помогает улучшить пользовательский опыт и способствовать увеличению конверсии сайта-магазина.
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