Что нового появится осенью на Турбо-страницах

По традиции команда Турбо-страниц поделилась планами ближайших нововведений для ускоренных контентных сайтов этой осенью.

Для совершенствования внешнего вида появятся:

Поддержка Турбо-страниц на более широком классе мобильных экранов — чтобы Турбо-страницы смотрелись одинаково хорошо не только на мобильных, но и на планшетах.

— чтобы Турбо-страницы смотрелись одинаково хорошо не только на мобильных, но и на планшетах. Передача html-верстки прямо в RSS. Можно будет практически без изменений перенести готовые блоки своего сайта на Турбо-страницу и не тратить время на повторную настройку внешнего вида.

Можно будет практически без изменений перенести готовые блоки своего сайта на Турбо-страницу и не тратить время на повторную настройку внешнего вида. Настройки основных элементов дизайна без CSS. Это позволит сэкономить время на разработке собственного CSS и легко настроить цвет, шрифт, логотип и другие элементы прямо в Вебмастере, а также

Это позволит сэкономить время на разработке собственного CSS и легко настроить цвет, шрифт, логотип и другие элементы прямо в Вебмастере, а также быстро включить на сайте светлую и темную темы.

Для вовлечения аудитории:

Рекомендательный виджет можно будет добавить на Турбо-страницу.

можно будет добавить на Турбо-страницу. Улучшенная автоматическая лента рекомендаций.



Работа с комментариями — возможность следить за списком статей, на которых появились последние комментарии, а также включать и выключать комментарии отдельно для конкретных статей.

Для увеличения дохода площадки будут реализованы:

Быстрое подключение монетизации. Разместить рекламу на Турбо-страницах станет проще — без сложных настроек в интерфейсе Рекламной сети.

Разместить рекламу на Турбо-страницах станет проще — без сложных настроек в интерфейсе Рекламной сети. Новые алгоритмы автоматической расстановки рекламы , которые смогут дополнительно учитывать данные об активности аудитории на сайте.

, которые смогут дополнительно учитывать данные об активности аудитории на сайте. Серверный рендеринг , ускоряющий отрисовку объявлений на первом экране, чтобы больше посетителей успевали их увидеть до перехода на другую страницу.

, ускоряющий отрисовку объявлений на первом экране, чтобы больше посетителей успевали их увидеть до перехода на другую страницу. Нативный дизайн блоков . Это поможет увеличить лояльность восприятия объявлений пользователями, а значит — снизить количество отказов.

. Это поможет увеличить лояльность восприятия объявлений пользователями, а значит — снизить количество отказов. Больше мест для видеорекламы. В большинстве блоков, где ранее поддерживалась только баннерная реклама, теперь в аукционах будут участвовать и видеообъявления.

Команда Турбо-страниц продолжает принимать идеи и пожелания по улучшению функционала Турбо-страниц через службу поддержки и будет рада узнать, что вебмастерам хотелось бы увидеть в следующих релизах.

Напомним, в конце апреля в корзине на Турбо-страницах появилась онлайн-оплата. Новый фукционал помогает улучшить пользовательский опыт и способствовать увеличению конверсии сайта-магазина.

