В Google можно будет оставлять комментарии к трансляциям ТВ-шоу

Новая функция пока доступна только ограниченному числу пользователей

Google тестирует комментарии пользователей в результатах поиска по запросам, связанным с прямыми трансляциями ТВ-шоу.

Так, например, при поиске по запросу [the bachelor] на мобильных устройствах отдельные люди видят возможность оставлять комментарии в чате с другими пользователями Google.

Выглядит это так:

Изначально эта функция была запущена для спортивных событий.

Управлять своими комментариями в поиске Google пользователи могут по ссылке. При этом комментарии являются публичными и видны всем, их нельзя публиковать анонимно.

Более подробная информация об этой функции доступна в Справке, но пока только на английском языке.