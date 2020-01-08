В Google можно будет оставлять комментарии к трансляциям ТВ-шоу

Google тестирует комментарии пользователей в результатах поиска по запросам, связанным с прямыми трансляциями ТВ-шоу.
Так, например, при поиске по запросу [the bachelor] на мобильных устройствах отдельные люди видят возможность оставлять комментарии в чате с другими пользователями Google.
Выглядит это так:
Изначально эта функция была запущена для спортивных событий.
Управлять своими комментариями в поиске Google пользователи могут по ссылке. При этом комментарии являются публичными и видны всем, их нельзя публиковать анонимно.
Более подробная информация об этой функции доступна в Справке, но пока только на английском языке.
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