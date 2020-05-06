Twitter тестирует новый интерфейс для обсуждений

Анна Бондарь -
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Twitter начал тестировать новый, более «чистый» интерфейс для обсуждений с несколькими ветками – со строками и отступами.

В новом UI пользователям намного проще видеть, кто кому отвечает в ветках.

Впервые эта функциональность появилась в прошлом году в прототипном приложении Twitter – twttr.

Изменения призваны улучшить читабельность обсуждений и сделать участие в них более удобным для пользователей. На данный момент они тестируются на небольшой выборке пользователей iOS.

Наряду с новым интерфейсом Twitter также экспериментирует со скрытием иконок «Нравится», «Ретвитнуть» и «Ответить» по умолчанию для ответов. Это изменение позволит уместить больше твитов на одном экране.

Данное обновление также тестируется на небольшой группе пользователей Twitter для iOS и в веб-версии сервиса.

ИСТОЧНИКThe Verge
Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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