Twitter тестирует новый интерфейс для обсуждений

Twitter начал тестировать новый, более «чистый» интерфейс для обсуждений с несколькими ветками – со строками и отступами.
В новом UI пользователям намного проще видеть, кто кому отвечает в ветках.
Впервые эта функциональность появилась в прошлом году в прототипном приложении Twitter – twttr.
Изменения призваны улучшить читабельность обсуждений и сделать участие в них более удобным для пользователей. На данный момент они тестируются на небольшой выборке пользователей iOS.
Наряду с новым интерфейсом Twitter также экспериментирует со скрытием иконок «Нравится», «Ретвитнуть» и «Ответить» по умолчанию для ответов. Это изменение позволит уместить больше твитов на одном экране.
Данное обновление также тестируется на небольшой группе пользователей Twitter для iOS и в веб-версии сервиса.
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