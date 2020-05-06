Twitter тестирует новый интерфейс для обсуждений

Twitter начал тестировать новый, более «чистый» интерфейс для обсуждений с несколькими ветками – со строками и отступами.

Your conversations are the 💙 of Twitter, so we’re testing ways to make them easier to read and follow.



Some of you on iOS and web will see a new layout for replies with lines and indentations that make it clearer who is talking to whom and to fit more of the convo in one view. pic.twitter.com/sB2y09fG9t — Twitter Support (@TwitterSupport) May 5, 2020

В новом UI пользователям намного проще видеть, кто кому отвечает в ветках.

Впервые эта функциональность появилась в прошлом году в прототипном приложении Twitter – twttr.

Изменения призваны улучшить читабельность обсуждений и сделать участие в них более удобным для пользователей. На данный момент они тестируются на небольшой выборке пользователей iOS.

Наряду с новым интерфейсом Twitter также экспериментирует со скрытием иконок «Нравится», «Ретвитнуть» и «Ответить» по умолчанию для ответов. Это изменение позволит уместить больше твитов на одном экране.

Данное обновление также тестируется на небольшой группе пользователей Twitter для iOS и в веб-версии сервиса.