Twitter купил разработчика шаблонов для «историй» Chroma Labs

Возможно, в Twitter также появятся Stories

Анна Бондарь -
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Twitter купил стартап Chroma Labs, который занимался разработкой шаблонов для публикаций формата «Stories».

Стартап был основан в 2018 году создателем функции Boomerang в Instagram Джоном Барнеттом (John Barnett). Приложение Chroma Stories, выпущенное Chroma Labs, позволяет создавать различные шаблоны и рамки для «историй» в Instagram, Snapchat и на других платформах.

После закрытия сделки с Twitter приложение Chroma Stories пока останется доступным, но больше не будет получать обновлений.

Все семеро сотрудников Chroma Labs перейдут на работу в Twitter.

Финансовые условия сделки компании не разглашают.

ИСТОЧНИКTechCrunch
Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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