Twitter купил разработчика шаблонов для «историй» Chroma Labs

Twitter купил стартап Chroma Labs, который занимался разработкой шаблонов для публикаций формата «Stories».

Стартап был основан в 2018 году создателем функции Boomerang в Instagram Джоном Барнеттом (John Barnett). Приложение Chroma Stories, выпущенное Chroma Labs, позволяет создавать различные шаблоны и рамки для «историй» в Instagram, Snapchat и на других платформах.

После закрытия сделки с Twitter приложение Chroma Stories пока останется доступным, но больше не будет получать обновлений.

Все семеро сотрудников Chroma Labs перейдут на работу в Twitter.

Thrilled to welcome the amazing @Chroma_Labs team including @picturejohn, @alexli, @joshuacharris to @Twitter.



They’ll join our product, design, and eng teams working to give people more creative ways to express themselves on Twitter 🎨💬 — Kayvon Beykpour (@kayvz) February 18, 2020

Финансовые условия сделки компании не разглашают.