Twitter купил разработчика шаблонов для «историй» Chroma Labs

Twitter купил стартап Chroma Labs, который занимался разработкой шаблонов для публикаций формата «Stories».
Стартап был основан в 2018 году создателем функции Boomerang в Instagram Джоном Барнеттом (John Barnett). Приложение Chroma Stories, выпущенное Chroma Labs, позволяет создавать различные шаблоны и рамки для «историй» в Instagram, Snapchat и на других платформах.
После закрытия сделки с Twitter приложение Chroma Stories пока останется доступным, но больше не будет получать обновлений.
Все семеро сотрудников Chroma Labs перейдут на работу в Twitter.
Финансовые условия сделки компании не разглашают.
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