Twitter запускает новый рекламный формат в разделе Explore

Twitter представил новый рекламный формат — Promoted Trend Spotlight. Объявления этого формата размещаются в верхней части вкладки «Explore» («Поиск»).

На вкладке Explore отображаются актуальные темы в сервисе, что делает её одним из самых посещаемых разделов после новостной ленты Twitter.

Новый формат тестировался с ограниченным числом партнёров, теперь он стал доступен для всех рекламодателей в США, Великобритании, Японии, Австралии, Бразилии, Канаде, Франции, Германии, Индии, Индонезии, Мексике, Саудовской Аравии, Южной Корее, Испании и Таиланде.

Когда запуск будет расширен на другие страны, в Twitter не уточнили.

Формат Promoted Trend Spotlight работает в связке с Promoted Trend и призван повысить видимость этих объявлений за счёт видео (до 6 сек), GIF или статичных изображений.

Пользователи будут видеть Promoted Trend Spotlight в первые два посещения раздела Explore в день. После двух посещений этот блок будет перемещён на стандартное место размещения для формата Promoted Trend.

Согласно исследованию движений глаз, пользователи уделяют объявлениям нового формата на 26% больше времени, чем стандартным объявлениям Promoted Trend.

Получить больше информации о формате Promoted Trend Spotlight рекламодатели могут у своего Twitter Client Partner.