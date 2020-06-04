Российские приставы собираются принудительно взыскать штрафы с Twitter и Facebook

Судебные приставы будут принудительно взыскивать с компаний Twitter и Facebook назначенные судом штрафы в размере 4 млн рублей за нарушение российского законодательства о защите персональных данных.

Информация о возбуждении исполнительных производств появилась в банке данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП), они были заведены 2 июня.

Кроме того, в банке данных числится исполнительное производство от 3 октября 2019 года о взыскании с Facebook штрафа в размере 3 тыс. рублей по решению мирового участка Таганского суда Москвы. Заниматься этими исполнительными производствами будет управление по исполнению особо важных исполнительных производств ФССП.

Напомним, Роскомнадзор возбудил административное производство против компаний Twitter и Facebook в конце января. За повторное нарушение российского законодательства в области персональных данных компаниям грозил штраф от 1 до 6 млн рублей.

13 февраля суд постановил признать компании Facebook и Twitter виновными по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ («Нарушение законодательства РФ в области персональных данных») и назначить каждой их них штраф в размере 4 млн рублей. 27 марта решение штрафе вступило в силу.

Отметим, что первое административное производство в отношении Twitter и Facebook было инициировано Роскомнадзором в конце января 2019 года из-за отказа соцсетей предоставить данные о российских пользователях. Компании были оштрафованы на 3 тыс. рублей. Причем Twitter заплатила штраф, а Facebook отказалась.

