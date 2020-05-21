Twitter позволит ограничивать ответы на твиты

Анна Бондарь -
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Twitter тестирует возможность ограничивать ответы на публикуемые твиты.

Те пользователи, которые вошли в тестовую выборку, при создании нового твита могут выбрать, кто может на него ответить:

  • все пользователи;
  • люди, на которых они подписаны;
  • только люди, упомянутые в посте с помощью значка @.

Если пользователь ограничит ответы на твит, то другие люди по-прежнему смогут отметить пост как понравившийся или сделать репост, а вот прокомментировать у них не будет возможности.

Twitter также чётко обозначит в твитах, что ответы были ограничены.

На данный момент доступ к новой функции получило небольшое количество пользователей сервиса по всему миру.

Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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