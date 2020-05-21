Twitter позволит ограничивать ответы на твиты

Twitter тестирует возможность ограничивать ответы на публикуемые твиты.

Те пользователи, которые вошли в тестовую выборку, при создании нового твита могут выбрать, кто может на него ответить:

все пользователи;

люди, на которых они подписаны;

только люди, упомянутые в посте с помощью значка @.

Если пользователь ограничит ответы на твит, то другие люди по-прежнему смогут отметить пост как понравившийся или сделать репост, а вот прокомментировать у них не будет возможности.

Twitter также чётко обозначит в твитах, что ответы были ограничены.

На данный момент доступ к новой функции получило небольшое количество пользователей сервиса по всему миру.