Twitter будет маркировать сообщения с фейками о коронавирусе

Сервис микроблогов Twitter ввел метки и предупреждающие сообщения для твитов, вводящих в заблуждение и содержащих спорные данные о коронавирусе.

Как сообщается в официальном блоге компании, маркировать таким образом записи Twitter начал с понедельника, однако нововведение затронет и ранее опубликованные твиты.

Метки будут содержать ссылку на страницу в Twitter или на внешний проверенный источник с дополнительной информацией. Сами записи с недостоверной информацией будут удаляться полностью.

Было:

Стало:

«Наша цель состоит в том, чтобы облегчить поиск достоверной информации в Twitter и ограничить распространение потенциально вредного и вводящего в заблуждение контента, — отмечается в сообщении. — И мы будем продолжать по мере необходимости вводить новые виды меток, чтобы обеспечить надлежащий контекст различным типам непроверенных утверждений и слухов».

Напомним, на прошлой неделе Twitter начал тестировать новый, более «чистый» интерфейс для обсуждений с несколькими ветками – со строками и отступами. Наряду с новым интерфейсом Twitter также экспериментирует со скрытием иконок «Нравится», «Ретвитнуть» и «Ответить» по умолчанию для ответов.

