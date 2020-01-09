Пользователи Twitter смогут ограничивать число ответов на твит

Twitter в первом квартале 2020 года начнет тестирование функции ограничения количества пользователей, которые смогут отвечать на определенный твит. Об этом на ежегодной технологической конференции CES сообщил представитель сервиса.

Пользователи смогут выбрать один из четырех режимов приватности — «Global», «Group», «Panel» и «Statement», в соответствии с которым и будет ограничиваться количество возможных ответов на публикуемый твит.

Режим «Global» позволит отвечать на твит всем пользователям, а режим «Group» — только тем, на кого подписан автор твита. Опция «Panel» оставит возможность отвечать только тем, кого выберет сам автор твита, а вариант «Statement» закроет все комментарии к записи.

Пока функция находится в процессе разработки.

Напомним, в ноябре 2019 года в Twitter появилась функция, позволяющая скрывать нежелательные ответы на твиты, которая была анонсирована сервисом в апреле и запуск которой ожидался в июне.

Также в прошлом году Twitter ввел новую политику модерации, в соответствии с которой начал самостоятельно удалять посты с оскорбительным содержанием, не дожидаясь поступления жалоб от пользователей.