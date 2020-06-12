Twitter будет предлагать пользователям прочитать статью перед репостом

Twitter представил новую функцию, которая будет предлагать пользователям прочитать статью, прежде чем сделать репост.

Данное оповещение будет выводится в том случае, если пользователь не переходил по ссылке на статью из Twitter.

Нововведение призвано сделать репосты более осознанными.

We wanted to test a way to improve the health of a conversation as it gets started. And to see if reminding people to read an article before they share it leads to more informed discussion. — Twitter Support (@TwitterSupport) June 10, 2020

При этом оповещения будут выводиться только для статей из новостных СМИ:

Hey Rachel, for this experiment, the prompts apply to links to news outlet domains. — Twitter Support (@TwitterSupport) June 11, 2020

Новая функция является экспериментальной и пока запускается только в приложении Twitter для Android.

Keeping the experiment to one platform lets us build and test as fast and effectively as possible. — Twitter Support (@TwitterSupport) June 11, 2020

Когда её запуск будет расширен, в Twitter не уточнили.