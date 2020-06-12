Twitter будет предлагать пользователям прочитать статью перед репостом

Twitter представил новую функцию, которая будет предлагать пользователям прочитать статью, прежде чем сделать репост.
Данное оповещение будет выводится в том случае, если пользователь не переходил по ссылке на статью из Twitter.
Нововведение призвано сделать репосты более осознанными.
При этом оповещения будут выводиться только для статей из новостных СМИ:
Новая функция является экспериментальной и пока запускается только в приложении Twitter для Android.
Когда её запуск будет расширен, в Twitter не уточнили.
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