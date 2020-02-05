Twitter начнет помечать твиты с манипулятивным контентом

С 5 марта Twitter будет маркировать твиты, содержащие лживую и недостоверную информацию, способную причинить пользователям вред.

Как сообщается в блоге компании, таким образом компания хочет помочь пользователям быть уверенными в подлинности той или иной информации, а также предоставить им дополнительный контекст:

«Мы знаем, что в некоторых твитах содержатся намеренно измененные фото и видео, которые наносят людям вред. Сегодня мы сообщаем о вводе новых правил и индикатора, который будет помечать подобные твиты и предоставлять людям объяснения».

We know that some Tweets include manipulated photos or videos that can cause people harm. Today we’re introducing a new rule and a label that will address this and give people more context around these Tweets pic.twitter.com/P1ThCsirZ4 — Twitter Safety (@TwitterSafety) February 4, 2020

Под новые правила подпадут твиты, содержащие угрозы физической расправой, риск массового насилия и беспорядков, а также сообщения, которые представляют угрозу частной жизни одного человека или группы людей. Под последним понимаются: сталкинг, нежелательное внимание; контент, направленный на подавление людей; запугивание избирателей.

При оценке твитов для маркировки Twitter будет учитывать ряд факторов:

Был ли контент отредактирован так, что существенно изменились его структура, время, последовательность и состав.

Была ли добавлена аудио- и видеоинформация. В частности, наложенные кадры, звук или измененные субтитры.

Были ли файлы с изображением реального человека смоделированы или сфабрикованы.

Кроме того, Twitter начнет анализировать метаданные контента, информацию в профиле пользователя, сайты, связанные с аккаунтом или с постом.

Пользователь, который захочет ретвитнуть или лайкнуть сообщение с фейком или угрозами, будет получать соответствующее предупреждение.

Напомним, в начале января стало известно, что Twitter начинает тестирование функции ограничения количества пользователей, которые смогут отвечать на определенный твит. Это также делается с целью ограничения проявления возможной агрессии и домогательств.

