В Twitter.com появилась возможность планировать твиты

Команда Twitter объявила, что пользователи веб-приложения сервиса теперь могут планировать свои публикации.
При написании нового твита внизу окна появится иконка в виде календаря. По клику на неё можно будет указать, когда должен быть опубликован пост.
Twitter начал экспериментировать с этой функцией в ноябре. Теперь она запускается для всех пользователей.
Twitter также добавил в веб-приложение возможность сохранять черновики. Однако эти записи не будут синхронизироваться с черновиками, сохранёнными в мобильном приложении сервиса, и наоборот.
Напомним, ранее стало известно, что Twitter позволит ограничивать ответы на твиты.
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