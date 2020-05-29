В Twitter.com появилась возможность планировать твиты

Команда Twitter объявила, что пользователи веб-приложения сервиса теперь могут планировать свои публикации.

При написании нового твита внизу окна появится иконка в виде календаря. По клику на неё можно будет указать, когда должен быть опубликован пост.

Not quite ready to send that Tweet? Now on https://t.co/fuPJa36kt0 you can save it as a draft or schedule it to send at a specific time –– all from the Tweet composer! pic.twitter.com/d89ESgVZal — Twitter Support (@TwitterSupport) May 28, 2020

Twitter начал экспериментировать с этой функцией в ноябре. Теперь она запускается для всех пользователей.

Twitter также добавил в веб-приложение возможность сохранять черновики. Однако эти записи не будут синхронизироваться с черновиками, сохранёнными в мобильном приложении сервиса, и наоборот.

Right now, Tweet drafts saved on desktop or mobile web will be accessible via desktop or mobile web only. — Twitter Support (@TwitterSupport) May 28, 2020

Напомним, ранее стало известно, что Twitter позволит ограничивать ответы на твиты.