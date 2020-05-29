В Twitter.com появилась возможность планировать твиты

Анна Бондарь -
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Команда Twitter объявила, что пользователи веб-приложения сервиса теперь могут планировать свои публикации.

При написании нового твита внизу окна появится иконка в виде календаря. По клику на неё можно будет указать, когда должен быть опубликован пост.

Twitter начал экспериментировать с этой функцией в ноябре. Теперь она запускается для всех пользователей.

Twitter также добавил в веб-приложение возможность сохранять черновики. Однако эти записи не будут синхронизироваться с черновиками, сохранёнными в мобильном приложении сервиса, и наоборот.

Напомним, ранее стало известно, что Twitter позволит ограничивать ответы на твиты.

Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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