Twitter начал тестировать свою версию «историй»

Анна Бондарь -
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Twitter объявил о запуске ограниченного тестирования новой функции Fleets, которая представляет собой аналог «историй» в Instagram и Snapchat.

Как и «истории», Fleets можно просмотреть, нажав на аватар пользователя. Эти публикации не будут показываться в хронике, чтобы не раздражать тех, кому не нравится этот формат.

От обычных твитов публикации формата Fleets отличаются тем, что:

  • исчезают по истечению 24 часов
  • их нельзя ретвитить и отмечать как понравившиеся
  • на них нельзя отвечать публично
  • реагировать на них можно только через личные сообщения

На данный момент Fleets находятся на ранней стадии тестирования и пока доступны только в Бразилии – в приложениях Twitter для iOS и Android.                                                                                                             

Если тестирование будет успешным, то запуск Fleets будет расширен на другие страны.

Напомним, что в феврале Twitter купил разработчика шаблонов для «историй» Chroma Labs.

Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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