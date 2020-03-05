Twitter начал тестировать свою версию «историй»

Twitter объявил о запуске ограниченного тестирования новой функции Fleets, которая представляет собой аналог «историй» в Instagram и Snapchat.
Как и «истории», Fleets можно просмотреть, нажав на аватар пользователя. Эти публикации не будут показываться в хронике, чтобы не раздражать тех, кому не нравится этот формат.
От обычных твитов публикации формата Fleets отличаются тем, что:
- исчезают по истечению 24 часов
- их нельзя ретвитить и отмечать как понравившиеся
- на них нельзя отвечать публично
- реагировать на них можно только через личные сообщения
На данный момент Fleets находятся на ранней стадии тестирования и пока доступны только в Бразилии – в приложениях Twitter для iOS и Android.
Если тестирование будет успешным, то запуск Fleets будет расширен на другие страны.
Напомним, что в феврале Twitter купил разработчика шаблонов для «историй» Chroma Labs.
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