Twitter начал тестировать свою версию «историй»

Twitter объявил о запуске ограниченного тестирования новой функции Fleets, которая представляет собой аналог «историй» в Instagram и Snapchat.

I know what you're thinking: “THIS SOUNDS A LOT LIKE STORIES!”. Yes, there are many similarities with the Stories format that will feel familiar to people. There are also a few intentional differences to make the experience more focused on sharing and seeing people’s thoughts. pic.twitter.com/OaGYZpChcN — Kayvon Beykpour (@kayvz) March 4, 2020

Как и «истории», Fleets можно просмотреть, нажав на аватар пользователя. Эти публикации не будут показываться в хронике, чтобы не раздражать тех, кому не нравится этот формат.

От обычных твитов публикации формата Fleets отличаются тем, что:

исчезают по истечению 24 часов

их нельзя ретвитить и отмечать как понравившиеся

на них нельзя отвечать публично

реагировать на них можно только через личные сообщения

На данный момент Fleets находятся на ранней стадии тестирования и пока доступны только в Бразилии – в приложениях Twitter для iOS и Android.

Если тестирование будет успешным, то запуск Fleets будет расширен на другие страны.

Напомним, что в феврале Twitter купил разработчика шаблонов для «историй» Chroma Labs.