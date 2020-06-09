Twitter работает над возобновлением верификации пользователей

Twitter работает над новой системой верификации пользователей. Об этом свидетельствуют изменения в коде приложения, замеченные известным специалистом по реверс-инжинирингу Джейн Манчун Вонг.
В частности, Вонг обнаружила в коде Twitter новую функцию «Request verification», которая находится в разделе «Personal information» настроек приложения.
В Twitter подтвердили эту информацию, но от более детальных комментариев отказались.
В Справочном центре сервиса на данный момент говорится, что действие программы верификации приостановлено:
Напомним, что Twitter приостановил верификацию аккаунтов в 2017 году. Это решение было принято после того, как соцсеть подверглась активной критике за подтверждение профиля ультраправого активиста Джейсона Кесслера.
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