Twitter работает над возобновлением верификации пользователей

Twitter работает над новой системой верификации пользователей. Об этом свидетельствуют изменения в коде приложения, замеченные известным специалистом по реверс-инжинирингу Джейн Манчун Вонг.

В частности, Вонг обнаружила в коде Twitter новую функцию «Request verification», которая находится в разделе «Personal information» настроек приложения.

Twitter is working on “Request Verification” 👀



(I’m not Twitter employee. I’m not tech support) pic.twitter.com/ED58QsD7kM — Jane Manchun Wong (@wongmjane) June 7, 2020

В Twitter подтвердили эту информацию, но от более детальных комментариев отказались.

В Справочном центре сервиса на данный момент говорится, что действие программы верификации приостановлено:

Напомним, что Twitter приостановил верификацию аккаунтов в 2017 году. Это решение было принято после того, как соцсеть подверглась активной критике за подтверждение профиля ультраправого активиста Джейсона Кесслера.