Компании Twitter Inc. не удалось избежать штрафа в 4 млн рублей

Таганский суд Москвы признал законным решение о назначении административного штрафа в размере 4 млн рублей компании Twitter Inc. за нарушение российского законодательства в области персональных данных.

В ходе заседания представители Twitter Inc. заявили, что письма Роскомнадзора до нее не доходили, а назначенное ей наказание несоразмерно велико.

«Скриншоты сайта составляют единственную доказательную базу в протоколе об административном правонарушении», — настаивали представители Twitter в суде.

Однако судья Юлия Смолина вынесла следующее апелляционное определение:

«Постановление мирового участка признать законным, апелляционную жалобу отклонить».

Решение суда уже вступило в силу.

Напомним, мировой участок Таганского района 13 февраля постановил признать Twitter виновным по ч. 8 ст. 13.11 Кодекса об административных правонарушениях («Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных») и назначить компании административный штраф в размере 4 млн рублей. Аналогичное решение было принято и в отношении компании Facebook, которая штраф пока не обжаловала.

Размер штрафа объясняется тем, что это уже повторное нарушение российского законодательства в области персональных данных.

Первое административное производство в отношении Twitter и Facebook было инициировано Роскомнадзором в конце января 2019 года. Компании были оштрафованы на 3 тыс. рублей. Причем Twitter заплатила штраф, а Facebook отказалась.

