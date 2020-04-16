Google о том, как улучшить ранжирование сайта с типовым контентом

Во время последней видеовстречи для вебмастеров сотрудник Google Джон Мюллер рассказал о том, как улучшить ранжирование сайта с типовым контентом.

Вопрос к Мюллеру звучал так:

«У меня есть сайт. Я потерял трафик. Это сайт для скачивания рингтонов, который содержит более 60 тыс. вариантов. 17 декабря мы потеряли свои позиции, и когда я ищу свой сайт с помощью команды site:, то вижу только 7 страниц.

Ручных санкций я не получал. Может ли это быть алгоритмическая санкция, в связи с которой Google удаляет страницы? Что я могу сделать, чтобы восстановить свой трафик?».

Мюллер начал свой ответ с того, что команда site: не является надёжным инструментом для проверки ситуации по сайту. Чтобы узнать, какое количество страниц было проиндексировано Google, лучше использовать Search Console и отчёт об индексировании.

Он также посоветовал рассказать об этой ситуации на форуме Google Webmaster Help, где можно получить помощь и советы от других специалистов.

Что касается потери трафика, то Мюллер ответил следующее:

«В целом я думаю, что с веб-сайтом, который ориентирован на рингтоны, это будет немного сложно, потому что наши алгоритмы действительно стараются найти уникальный, привлекательный и высококачественный контент».

В данном случае Мюллер посоветовал вебмастеру попытаться найти способы выделить сайт среди других ресурсов в этом сегменте. Чтобы Google было понятно, что его содержимое чем-то отличается от содержимого миллионов других сайтов с рингтонами.

Возможно, это можно сделать через сам контент или через предлагаемую сайтом функциональность.

Только когда сайт будет действительно отличаться от других, алгоритмы Google смогут его в полной мере индексировать и ранжировать.

«Вероятно, такие изменения будет нелегко осуществить, но это то направление, в котором я бы двигался. И ту же рекомендацию я дал бы любому сайту, который предлагает практически то же самое, что и многие другие ресурсы.

Вам необходимо убедиться, что то, что вы предлагаете, является уникальным, качественным и привлекательным, чтобы наши системы и пользователи выбрали ваш сайт, а не другой ресурс».

Прослушать ответ Мюллера можно на видео ниже: