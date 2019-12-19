23 декабря в России пройдут учения по обеспечению автономной работы рунета

23 декабря Минкомсвязь совместно с другими заинтересованными ведомствами и мобильными операторами проведет учения по обеспечению устойчивой работы рунета.

Как сообщили в пресс-службе министерства, на рядовых пользователях проводимые учения никак не скажутся:

«Отработка угроз будет проводиться только на выделенных сегментах, стендах и полигонах, обычные пользователи учения не заметят».

Напомним, закон об автономном рунете вступил в силу 1 ноября. Законом предписывается всем российским операторам связи установить на свои сети специальное оборудование, предоставленное Роскомнадзором.

В случае возникновения угроз целостности, устойчивости и безопасности функционирования интернета ведомство сможет управлять маршрутизацией трафика через это оборудование.

Указанное оборудование также будет фильтровать трафик, ограничивая доступ пользователей к запрещенным на территории России ресурсам.

Владельцы сетей связи, интернет-компании и другие игроки рынка должны принимать участие в учениях, которые будут проводиться не реже одного раза в год.

