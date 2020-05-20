Google не делает различия между основным и пользовательским контентом

В новом выпуске #AskGoogleWebmasters сотрудник Google Джон Мюллер рассказал, что поисковик не проводит различий между основным контентом страницы и контентом, созданным пользователями (UGC).

Вопрос к Мюллеру звучал так:

«Google ранжирует страницы на основании релевантности и качества контента (среди прочих факторов). Применимо ли это также к пользовательскому контенту?».

Согласно Google, к UGC-контенту относится всё, что добавляется пользователями на страницу после её публикации: комментарии в конце статьи, обсуждения и т.п.

Такое содержимое Google обрабатывает так же, как и контент, опубликованный автором страницы.

Поэтому Мюллер советует следить за тем, чтобы UGC-контент на сайте соответствовал тем стандартам, которые действуют в отношении основного контента.

Другими словами, нельзя позволять, чтобы пользователи публиковали всё, что им вздумается.

«В целом Google не проводит различий между контентом, написанным вами, и контентом, созданным вашими пользователями. Если вы публикуете что-то на своём сайте, вы должны рассматривать это как контент, который вы хотели бы видеть опубликованным. И это то, что мы будем использовать для ранжирования. В конце концов – это же ваш сайт, верно?

Поэтому, если у вас имеется довольно большой объём созданного пользователями контента, убедитесь, что он соответствует вашим стандартам», — отметил Мюллер.

Он также поделился советами о том, как избежать проблем с ранжированием из-за пользовательского контента.

Во-первых, рекомендуется по умолчанию блокировать страницы с UGC-контентом от индексации и не снимать эту блокировку до того, как они пройдут проверку качества.

Для этого можно использовать директиву noindex в метатеге robots, которую затем можно будет убрать.

Также важно внимательно следить за UGC-контентом со ссылками.

Многие сайты, которые позволяют пользователям публиковать контент, запрещают добавлять в него ссылки.

Тем ресурсам, которые не имеют такого запрета, Мюллер посоветовал использовать новый ссылочный атрибут rel=ugc. В качестве альтернативного решения также можно применять атрибут rel=nofollow.

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